"Слуга народа" скрыла дом под Киевом и купила Land Rover за 20 тыс. грн

Ольга Саладуха шла 57 в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: @saladukhaolga

Народный депутат от "Слуга народа" Ольга Саладуха не задекларировала подарок в виде недостроенного жилого дома под Киевом площадью 170 кв. м.

Об этом говорится в выводах Национального агентства по предотвращению коррупции по результатам проверки декларации депутата за 2020 год, сообщает "Слово і діло"

"Слуга" приобрела земельный участок площадью около восьми соток в селе Колонщина Макаровского района Киевской области. Однако не указала, что на ней расположен недостроенный дом стоимостью почти 3,18 млн грн.

Депутат отрицала получение ею в подарок недостроенного дома. Указала, что землю приобрела 16 ноября 2020 года и якобы на день покупки и на конец года на участке не было недвижимости или незавершенных объектов.

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В то же время НАПК получило ответ от компании "Лун". Фирма еще 15 июня 2019-го совершила аэрооблет в селе Колонщина с записью видео, на котором зафиксировали указанный дом. То есть недвижимость была, несмотря на отрицание нардепки.

Также это подтверждается информацией от Национального центра управления и испытаний космических средств, промониторившего со спутника земельный участок.

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 3 178 578 грн. В действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления", - сообщили в НАПК.

Кроме того, Нацагентство усомнилось в достоверности указанных денежных активов в декларации депутата в размере 1,55 млн грн.

В органе подсчитали, что на самом деле эта сумма должна составлять 850 тыс. грн, среди которых всего 70 тыс. грн мужа нардепки. Однако муж смог за свои 70 тыс. в 2020 году приобрести авто Land Rover Range Rover Velar 2018 года выпуска за 800 тыс. и Mazda CX-5 2016-го за 148 тыс, а также прицеп за 20 тыс. В целом на 1,027 млн грн.

Разница между стоимостью приобретенных транспортных средств и законными доходами мужа составляет 957 366 грн, источники происхождения которых не подтверждены субъектом декларирования, считают в НАПК.

Также НАПК указало, что 3 ноября 2020 года Саладуха купила автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2011 за 20 тыс. грн. Хотя, по данным эксперта, такой автомобиль стоит 619 680 грн.

Уже 30 мая этого года "слуга" продала этот автомобиль, но уже по рыночной стоимости в 637 тыс.

22 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату из группы "Доверие" Сергею Шахову подозрение в недекларировании имущества на 60 млн грн.