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понедельник, 22 ноября 2021 18:59

Нардеп Шахов скрыл имущества на 60 млн грн

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Нардеп Шахов скрыл имущества на 60 млн грн
Депутат Сергей Шахов / "Схемы"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Сергею Шахову из группы "Доверие" подозрение в том, что он не задекларировал имущество на 60 млн грн.

Шахов не указал информацию о жилых домах и земельных участках в Киевской области, которые были в его пользовании, а также имущества и доходов, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. Таковы данные следствия, пишет "Центр противодействия коррупции".

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В частности, депутат не задекларировал 13 квартир в Киеве, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом, площадью более 2 тыс. кв. м, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два авто, доли в нескольких компаниях и доходы от продажи недвижимости. В целом депутат скрыл имущества на почти 60 млн грн.

Шахову объявили подозрение за декларирование недостоверной информации. Ему грозит от 68 тыс. грн до 85 тыс. грн штрафа или общественные работы на срок от 150 ч. до 240 ч., либо ограничением свободы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее в СМИ была информация, что НАБУ зарегистрировало дело после выхода расследования программы "Схемы" по поводу вероятного недекларирования имущества гражданской жены депутата.

Детективы НАБУ провели обыск в жилом доме, владельцем которого является Инна Журба - гражданская жена народного депутата из группы "Доверие" Шахова.

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