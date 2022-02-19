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суббота, 19 февраля 2022 21:48

Сколько зарабатывают главы облгосадминистраций

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Девять глав областных государственных администраций получили одинаковую зарплату за январь – 73 тыс. 454 грн.

Инфографику опубликовал портал "Слово і діло".

За прошлый месяц столько получили председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, Николаевской Виталий Ким, Хмельницкой Сергей Гамалий, Волынской Юрий Погуляйко, Черновицкой Сергей Осачук, Тернопольской Владимир Труш, Одесской Сергей Гриневецкий, Кировоградской Мария Черная, Черниговской Вячеслав Чаус.

Меньше всего в январе насчитали председателю Донецкой ОГА Павлу Кириленко - 23 тыс. 703 грн и временно исполняющему обязанности председателя Полтавской Дмитрию Лунину – 23 819.

Председатель Черкасской ОГА Александр Скичко получил 67 198 грн.

Несколько меньше заработал его коллега из Сумской области Дмитрий Живицкий – 65 797 грн, Запорожской Александр Старух – 63 873, Львовской Максим Козицкий – 65 789, Житомирской Виталий Бунечко – 63 456, Ровенской Виталий Коваль – 52 62, 4 5 Закарпатской Виктор Никита – 44 144.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заработал 73 099 грн, Херсонской Геннадий Лагута – 71 332, Харьковской Олег Синегубов – 70 314, Винницкой Сергей Борзов – 67 852,

 

С начала года в Украине сменился один глава ОГА: Киевскую область вместо Василия Володина теперь возглавляет Алексей Кулеба.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предупредил всех глав ОГА "кадровыми решениями", если они оперативно не доукомплектуют силы территориальной обороны.

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В декабре исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел самую высокую зарплату среди антикоррупционеров.

Президент Владимир Зеленский получает меньшую зарплату, чем у его пресс-секретаря и руководителя Офиса с заместителями.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заработала в 2021 году более миллиона гривен.

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Дата
19
февраля

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