Скалецкая уволит всех советчиков

"В такой форме, как они были, советников больше не будет". ФОТО: Facebook-страница Зоряны Скалецкий

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 1 ноября собирается уволить всех советников.

Об этом она рассказала ВВС News Украина.

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - ответила Скалецкая после вопроса журналистов о противоречиях в политике Минздрава и словах ее заместителя Ольги Голубовской.

Речь идет о том, что Голубовская распространяла информацию о некачественной вакцине, закупленной за госсредства, в то время, как Минздрав призвал граждан вакцинироваться от дифтерии.

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Также в министерстве будут работать эксперты офиса реформ (ныне непонятно, вместо советников или это параллельная ветка) - группы из 3-5 человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

14 октября у главы Минздрава Зоряны Скалецкой появились 4 советников. Их назначили "для продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами".