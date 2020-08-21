Сине-желтый флаг стал символом, когда начали за него умирать

То, за что отдаешь жизнь, приобретает глубинный смысл, - считает ученый, философ и религиевед из Донецкой области Игорь Козловский. Он почти два года провел в плену в подвалах ДНР. После освобождения он по-другому почувствовал государственные символы, которые за годы независимости стали украинцам привычными.

"Символ - это то, что объединяет. Он существенно отличается от знака. Например, ты видишь нарисованный на кузове машины кирпич - это просто знак. Символ - это другое. Когда нас везли после плена на обмен, мы проезжали первый украинский блокпост и увидели там сине-желтый флаг, у многих были слезы на глазах. Потому что мы выстрадали это. Мы его не видели годами в подвалах, и вот мы видим, и это уже не просто поверхность сине-желтая, это глубинный текст, который тебя объединяет с понятием "свобода". Когда мы только получили независимость, для нас это был просто знак, а когда люди за это начали умирать, флаг стал символом ", - поделился воспоминаниями с Gazeta.ua бывший узник совести.

По словам Игоря Козловского, в независимой Украине его радует многое, и прежде всего возможность развития и познания. Ведь наше государство само себя еще в совершенстве не знает - говорит он.

Радует то, что я живу в стране, которая имеет перспективу и открывает саму себя, исследует саму себя

"Люблю процесс, люблю людей, которые находятся в процессе. Радуюсь, когда вижу людей, которые умеют мыслить, могут занимать разные позиции, спорить со мной, но если человеку это болит, меня это радует. Радует, что я могу снова и снова открывать Украину - современную, будущую, расширять пространство своего познания. Это бесконечность. Я люблю познавать мир. Процесс познания - эротический. Недаром в Библии слово "познание" имеет эротический характер: Адам познал Еву. Это процесс тотальный. Ты познаешь клетками, всеми частями своего естества - тактильно, аудиално, визуально.

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Украина богата своими пейзажами, возможностями. Радует то, что я живу в стране, которая имеет перспективу и открывает саму себя, исследует саму себя. Она еще не знает себя. Действительно я иногда поражаюсь, когда общаюсь с людьми во власти - они не знают, в какой стране живут. Мне нравится открывать для них это. Открытие себя и открытие своей страны меня радует".

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Который 1 декабря того же года подтвердил украинский народ на Всеукраинском референдуме. 90,32% ответили "Да". Согласно Конституции, Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Украина является унитарным государством. Государственным языком в Украине является украинский язык. 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.