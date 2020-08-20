Независимость — это способность самореализоваться в своей стране

Владимир Огрызко: Выдающиеся события трех десятилетий - три революции, которые смогли осуществить ФОТО: Тарас Подолян

Независимость — это способность осуществить мечты, полностью самореализоваться в своей стране. Об этом скалаз Gazeta.ua министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко, 64 года.

"Почувствовал, что страна становится независимой, когда постоянный представитель Украины при ООН Геннадий Удовенко заговорил в начале 1990-х на украинском в Нью-Йорке, вопреки указаниям из Москвы. Показал хотя бы на уровне языка первый признак независимости.

Главным символом для меня стало именно принятие Верховной Радой УССР Акта о провозглашении независимости 24 августа 1991 года. Затем был референдум 1 декабря - как сейчас помню, как ходили с отцом голосовать.

Для меня это праздник государственности, украинского духа, свободы. А также надежды реализовать умения и таланты на своей земле.

К большому сожалению, не можем похвастаться достижениями, которыми могли бы за 29 лет. Виноваты сами, что за злой помощи России загнали себя в олигархическое болото, из которого до сих пор не можем выбраться. Пока не вычистим эти Авгиевы конюшни, для меня полного ощущения праздника не будет.

Выдающиеся события трех десятилетий - три революции, которые смогли осуществить: На граните, Оранжевая и Достоинства. Трудно выделить одну из них, потому что они связаны между собой. Это непрерывный процесс взросления нации и общества. Если бы не было Революции на граните, не было бы Оранжевой, а без нее - Достоинства. Люди, общество и государство шаг за шагом становились мудрее, сильнее, дальновиднее, все время развивались.

Несмотря на все перипетии в стране, сложности и риски, никогда не возникало желания уехать", - говорит Владимир Огрызко.

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24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Который 1 декабря того же года подтвердил украинский народ на Всеукраинском референдуме. 90,32% ответили "Да". Согласно Конституции, Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Украина является унитарным государством. Государственным языком в Украине является украинский язык. 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.