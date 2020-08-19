Независимость - это базовое условие, без которого невозможно представить жизнь украинской нации. От которого далее можно все строить. Об этом Gazeta.ua сказал директор Национального антарктического научного центра, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Выезжать из Украины не собираюсь, говорит Евгений Дикий.

"Почувствовал, что Украина - независимая, 1 декабря 1991 года. В день референдума. Тогда был членом участковой комиссии. Ходили с ящиком по квартирам к тем избирателям, которые физически не могли прийти на участок. Пришли на Подоле в очень бедную, ободранную квартиру, где жили 90-летние дедушка и бабушка. Когда они голосовали - плакали и говорили: "Вот теперь можем умереть, дожили проголосовать за независимость". Видимо, они еще помнили ту первую попытку в начале ХХ века. Пережили годы после того - Сталина, Брежнева, но тихо в душе они все время мечтали: дожить до самостоятельности.

В тот момент почувствовал: все, независимость уже есть и мы никогда ее не отдадим.

Я очень много путешествовал по миру, был на шести континентах из семи. Практически объехал всю Европу.

И Украина - единственная страна, где чувствую: все, что здесь есть, и хорошее, и плохое, но оно мое. Это мои предки веками жили на этой земле, воевали здесь, когда на правой стороне, а когда - нет.

Все, что здесь есть, оно мое

Украина - единственная страна, в которой я не чувствую себя обязанным другим людям. Когда приезжаешь в какую-то страну на Западе, даже очень хорошо обустроенную, пользуешься всеми благами. Но понимаешь - это незаслуженно. Что это какие-то другие люди веками отдавали жизнь за то, чтобы там сейчас было вот так. А ты приехал и просто на халяву этим пользуешься.

А в Украине я отвечаю за то, что в ней.

О чем думал, когда шел защищать свою страну? О Киеве. Я коренной киевлянин. Для меня каждый уголок города - детство, юность, куча воспоминаний. Думал о том, что должен остановить врага, чтобы он не пришел сюда. На милые мне холмы, Андреевский спуск, по которому каждое утро бегал в школу. Сейчас это ощущение еще сильнее.

Когда иду с работы домой, прохожу мимо двух школ, в которых учился. На 25-й школе вижу на стене мемориальную табличку "Позывной "Шип". На 5 классов старше меня, погиб в Донецком аэропорту. А потом спускаюсь к 19-й школе, а там внутри, в вестибюле, табличка выпускника этой школы, лет на 15 моложе меня, - Небесная сотня.

Вот это для меня моя страна. Это земля, за которую отдали жизнь.

Когда чувствуешь себя частью исторической преемственности - это то, чего не хватает в других странах. В Украине мы являемся частью истории, и все, что каждый день делаем, влияет на то, что здесь будет завтра.

Люблю украинскую природу. Буквально несколько дней назад открыл для себя Днестровские плавни. Это один из самых крутых природных уголков, что я видел. И таких уголков в Украине - сотни.

Выезжать из Украины точно не собираюсь. Особенно после Революции достоинства я отсюда ни ногой. В 2014 году мы так вложились в ремонт этой страны, что бросать ее теперь на произвол и отдавать кому-то - позорно", - говорит Евгений Дикий.

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24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Который 1 декабря того же года подтвердил украинский народ на Всеукраинском референдуме. 90,32% ответили "Да". Согласно Конституции, Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Украина является унитарным государством. Государственным языком в Украине является украинский язык. 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.