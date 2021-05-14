Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп

Суд отправил Медведчука под домашний арест в четверг. Фото: Reuters

Нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука ослабили. Об этом Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Говорят: "Вот смотрите, он не сидит". Слушайте, а при Порошенко мы могли о таком мечтать? Тогда Медведчук вообще был на мази полностью. А сейчас его унижают, сажают с браслетом, как собаку на привязь. Это плевок в мифе о "всемогуществе российского мира", с которым бегают и договариваются.

Ситуация изменилась. Это в первую очередь победа украинского народа, который восьмой год борется с Россией. И не важно, Медведчук на домашнем аресте или на залоге. Если его, как представителя этой феодальной культуры, которую продвигает Россия, сажают - это означает, что он слабый. И рейтинги растут у Зеленского, а падают в ОПЗЖ ", - говорит бывший парламентарий.

"С одной стороны есть политическая воля сделать Медведчуку плохо, немножко присадить, потому что он сильно разошелся. А с другой - нет юридически организационной способности.

Профессионализм СБУшников, которые писали эти подозрения, прокуроров, которые их благословляли - отсутствует. Или делали второпях. С точки зрения выполнения по пятибалльной шкале - двойка. Если Баканов за полтора года нарыл только это.

Поэтому судья дал больше, чем можно было бы ожидать. Очень бедный материал к нему поступил. Хотя все мы хорошо знаем - Медведчук работает против государства Украина", - говорит Игорь Луценко.

"Медведчук был неким ставленником Путина со всеми привилегиями и неприкосновенностью. После того, как Порошенко заключил вторые Минские соглашения, сел на трубу", - говорит экс-нардеп.

Теперь, когда Медведчука ослабили, будут строиться другие пророссийские проекты.

"Ахметов с Колесниковым и Новинским будут не менее пророссийский проект делать. Так же Левочкин. А Медведчука его вчерашние друзья будут потихоньку "растягивать на куски". Он ходит хмурый не из-за суда". А что реакция его союзников по пророссийскому лагерю показывает - они не против и сами стать Медведчуком.

Когда он заходил в суд, там были титушки, Кива и так далее. Не увидели ни одного сторонника", - говорит Игорь Луценко.

"Думаю, апогей по делу прошел. Если не вылезет новое, сильное обвинение, изменять меру пресечения вряд ли будут", - прогнозирует бывший нардеп.

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.