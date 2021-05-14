 
Ексклюзивы
1/5
"Баллон расширяет сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
"Баллон расширяет сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
Просмотров: 36
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 171
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 405
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1062
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 603
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 774
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 540
Фото
Все фото
6
4
3
12
4
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
Видео
Все видео
Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым
Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым
Экснардеп Барна на ток-шоу избил "слугу народа"
Экснардеп Барна на ток-шоу избил "слугу народа"
Медведчук в суде - трансляция заседания
Медведчук в суде - трансляция заседания
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Интервью
1/5
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 333
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 279
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 702
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 9
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 17:09

Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп

  Комментировать
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Суд отправил Медведчука под домашний арест в четверг. Фото: Reuters

Нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука ослабили. Об этом Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Игорь Луценко.

"Говорят: "Вот смотрите, он не сидит". Слушайте, а при Порошенко мы могли о таком мечтать? Тогда Медведчук вообще был на мази полностью. А сейчас его унижают, сажают с браслетом, как собаку на привязь. Это плевок в мифе о "всемогуществе российского мира", с которым бегают и договариваются.

Ситуация изменилась. Это в первую очередь победа украинского народа, который восьмой год борется с Россией. И не важно, Медведчук на домашнем аресте или на залоге. Если его, как представителя этой феодальной культуры, которую продвигает Россия, сажают - это означает, что он слабый. И рейтинги растут у Зеленского, а падают в ОПЗЖ ", - говорит бывший парламентарий.

"С одной стороны есть политическая воля сделать Медведчуку плохо, немножко присадить, потому что он сильно разошелся. А с другой - нет юридически организационной способности.

Профессионализм СБУшников, которые писали эти подозрения, прокуроров, которые их благословляли - отсутствует. Или делали второпях. С точки зрения выполнения по пятибалльной шкале - двойка. Если Баканов за полтора года нарыл только это.

Поэтому судья дал больше, чем можно было бы ожидать. Очень бедный материал к нему поступил. Хотя все мы хорошо знаем - Медведчук работает против государства Украина", - говорит Игорь Луценко.

"Медведчук был неким ставленником Путина со всеми привилегиями и неприкосновенностью. После того, как Порошенко заключил вторые Минские соглашения, сел на трубу", - говорит экс-нардеп.

Теперь, когда Медведчука ослабили, будут строиться другие пророссийские проекты.

"Ахметов с Колесниковым и Новинским будут не менее пророссийский проект делать. Так же Левочкин. А Медведчука его вчерашние друзья будут потихоньку "растягивать на куски". Он ходит хмурый не из-за суда". А что реакция его союзников по пророссийскому лагерю показывает - они не против и сами стать Медведчуком.

Когда он заходил в суд, там были титушки, Кива и так далее. Не увидели ни одного сторонника", - говорит Игорь Луценко.

"Думаю, апогей по делу прошел. Если не вылезет новое, сильное обвинение, изменять меру пресечения вряд ли будут", - прогнозирует бывший нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему друг Ахметова заявил о новой партии

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8334
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6390
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6183
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4815
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4644
Политика
Когда украинцы будут счастливы: самое важное в журнале "Країна"
Когда украинцы будут счастливы: самое важное в журнале "Країна"
 Просмотров: 54
Литва поделится с Украиной Covid-вакциной
Литва поделится с Украиной Covid-вакциной Просмотров: 144
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума 2 Просмотров: 936
"Вы не знаете, что там было": Черновол опровергла заявления Гордона о якобы договоренностях в 2014-м "сдать" Мариуполь
"Вы не знаете, что там было": Черновол опровергла заявления Гордона о якобы договоренностях в 2014-м "сдать" Мариуполь Просмотров: 648
"Боятся за свою шкуру" - жена Зеленского о его окружении
"Боятся за свою шкуру" - жена Зеленского о его окружении Просмотров: 657
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
6
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 7018
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть