НАБУ завершило расследование касательно "трубы Медведчука"

В этом месяце подозреваемой открыли материалы следствия для ознакомления. Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование, почему в августе 2017 года суд отказывал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Речь идет о решении Хозяйственного суда Ровенской области.

Детективы установили, что эксперт составила заведомо недостоверный вывод, послужившего основанием для вынесения решения.

Эксперт действовала в интересах частного предприятия. Таким образом компания "Прикарпатзахідтранс" безосновательно присвоила часть магистрального нефтепродуктопровода, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, сообщили в НАБУ.

Действия подозреваемой квалифицированы - злоупотребление служебными полномочиями. Ее фамилии не называют.

В апреле для украинской части нефтепровода "Самара - Западное направление" выбрали нового управляющего. Им стала компания Укртранснафта.

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Нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" имеет участок на территории Украины длиной 1433 км, который соединяет его с Россией и Беларусью и тянется к западной границе. По этому трубопроводу поставляется дизтопливо: эксперты оценивают объемы до 2 млн тонн в год, или около 20% украинского рынка дизельного топлива, сообщало "Радіо Свобода"

Все топливо, которое шло по трубопроводу из России, проходило через посредника: группу Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого считают другом нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука, сообщали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗахідтранс". Среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Медведчука и компанию "Интернешнл Трейдинг партнерст АГ".

Третьим владельцем есть "Нефтебитумных завод", который в 2019-м приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале. Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей, сообщала "Економічна правда".

21 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, вернул в государственную собственность части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая". 19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.