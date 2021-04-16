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пятница, 16 апреля 2021 17:15

Для "трубы Медведчука" нашли нового управляющего

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Для &quot;трубы Медведчука&quot; нашли нового управляющего
О новом управляющем трубопровода АРМА сообщила в пятницу. Фото: "Укрінформ"

Для украинской части нефтепровода "Самара - Западное направление" выбрали нового управляющего. Им стала компания "Укртранснафта".

Решение принял тендерный комитет Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Владельцем "Укртранснафта" является компания "Нафтогаз".

Проводился конкурс. "Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия", - сообщила АРМА.

Другому конкурсанту "ПрикарпатЗахідтранс" постановлением Высшего антикоррупционного суда запрещено пользование и распоряжение трубопроводом. Компания управляла трубопроводом до ареста.

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Нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" имеет участок на территории Украины длиной 1433 км, который соединяет его с Россией и Беларусью и тянется к западной границе. По этому трубопроводу поставляется дизтопливо: эксперты оценивают объемы до 2 млн тонн в год, или около 20% украинского рынка дизельного топлива, пишет "Радіо Свобода"

Все топливо, которое шло по трубопроводу из России, проходило через посредника: группу Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого считают другом нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука, сообщали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗахідтранс". Среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Медведчука и компанию "Интернешнл Трейдинг партнерст АГ".

Третьим владельцем есть "Нефтебитумных завод", который в 2019-м приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале. Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей, сообщает "Економічна правда".

21 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вернул в государственную собственность части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая".

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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