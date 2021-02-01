Сегодня Дубинского выгонят из фракции - СМИ

11 января США ввели санкции против Дубинского. Фото: @sluganarodu.official

На вечернем заседании фракции "Слуга народа" в понедельник ее председатель Давид Арахамия объявит об исключении депутата Александра Дубинского. Об этом сообщает НВ со ссылкой на источники в политсиле.

"Голоса за исключение уже собраны, даже с запасом. Сегодня председатель фракции официально сообщит эти результаты", - рассказал собеседник.

По словам источника, последние несколько дней в анонимных Telegram-каналах, среди которых "Темный рыцарь", продолжается истерика.

"Все накопленные сплетни и слухи будут выдавать наружу, чтобы развалить и разорвать фракцию изнутри. Кажется, сам Дубинский уже этого не скрывает", - добавил собеседник.

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Собеседник объяснил, что для большинства депутатов СН для того, чтобы поддержать исключения Дубинского, переломным моментом стали не столько наложение на него санкции США, сколько хамское обращение нардепа к президенту Владимиру Зеленскому в последних телеэфирах и постоянная дестабилизация президентской команды.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский просил Дубинского выйти из фракции - тот отказался.