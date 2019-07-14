СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог

Раскрыли схему хищения по ремонту дорог. Фото: DW

СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств при проведении ремонта автодорог в Киевской области.

Коммерческая организация подрядчик и чиновники сельсоветов регистрировали в финансово-хозяйственной документации неверные сведения относительно объемов и стоимости проведенных работ, сообщило представительство спецслужбы.

Украденные таким образом средства преступники переводили в наличку и легализовали благодаря безтоварным операциям.

"По результатам проверки выполненных подрядчиками работ, в частности строительно-технической и экономической экспертизы, подтверждены убытки государства на общую сумму более три с половиной миллиона гривен", – отметили в СБУ.

Силовики выявили доказательства вышеописанных злодеяний при обысках по месту жительства фигурантов расследования. Уточняется, что уголовное дело возбуждено согласно ч. 5 ст. 191 УКУ и ч. 2 ст. 366. Продолжаются следственные действия, направленные на привлечение к ответственности виновных чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отремонтировать все дороги Украины от трасс до сел и ввести на них гарантию

В Украине планируют капитально ремонтировать территориальные дороги с использованием различных технологий в зависимости от региона.