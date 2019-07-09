Укравтодор предлагает ремонтировать дороги по-разному

В Украине планируют капитально ремонтировать территориальные дороги, с использованием разных технологий под тип региона. Фото: insider.zt.ua

В Украине планируют капитально ремонтировать территориальные дороги, с использованием разных технологий под тип региона.

"Для ремонта территориальных дорог в юго-восточных областях нужно использовать вкатываемый бетон. Он эффективен, потому что вместо нескольких слоев асфальта, можно положить всего один такой ", - рассказал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании Правительства.

Чиновник сообщил, что вкатываемый бетон значительно надежнее обычной битумной массы. Он хорошо переносит повышенную температуру и большие нагрузки, а именно это важно для дорог юга. Также, такая технология позволяет экономить время и средства. Стоимость ремонта - 6 млн грн за километр.

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На дорогах северо-западных областей в "Укравтодоре" планируют применять технологию ресайклинга. Верхний слой покрытия снимают, перерабатывают с добавлением связующих масс и застилают заново. Стоимость ремонта - 5,5-6 млн грн за километр.

Для ремонта территориальных дорог в восточных областях Новак предлагает использовать отходы промышленности. По его мнению, такой способ восстановления путей будет эффективен в местах расположения крупных промышленных производств. Стоимость этого типа ремонта - 6 млн грн за километр.

Новак подчеркнул, что использование вкатываемого бетона и добавления отходов промышленных производств требует изменений в государственных строительных нормах и ГОСТ.

Между тем, чиновник сообщил, что некоторые дороги дождутся только текущего ремонта. Но таких 15% от общего количества. Стоимость ремонта таких путей будет стоить 2-2,7 млн ​​грн за километр. Об этом сообщили на tsn.ua.

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