Как отремонтировать все дороги Украины от трасс до сел и ввести на них гарантию

О том, насколько плохие дороги в Украине, уже даже перестали шутить. Однако уже существуют эффективные пути решения этой проблемы, которая касается каждого жителя нашей страны. И этот путь не просто зафиксирован на бумаге как вариант или рекомендация к применению, он доказан опытом команды менеджеров Днепропетровской области.

За 4 года работы команда Валентина Резниченко построила более 2 000 км новых дорог. Это в 2 000 раз больше, чем за все 20 лет до этого. Одним из главных факторов развития и укрепления дорожной инфраструктуры стало введение обязательной 5-летней гарантии на каждую построенную дорогу. Кстати, Днепропетровская ОГА первая в Украине внедрила этот опыт. Об этом сообщает Информатор.

Все это удалось реализовать благодаря отказу от услуг Облавтодора, на содержание которого в каждой области, к слову, ежегодно Украина тратила по 106 млн грн бюджетных средств.

Без хороших дорог не будет развития региона. Можно построить новые детские сады, современные больницы, школы, но если к ним невозможно доехать — какой в этом толк? Именно качество транспортного сообщения говорит о качестве уровня жизни как региона, так и страны.

Юрий Голик

ОТКУДА ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Благодаря реформе децентрализации увеличился размер бюджета области. И вместе с деньгами на места передали полномочия и ответственность. И каждая область сама распоряжается расходами. Раньше деньги тратились не на капитальные работы — строительства и реконструкции, а на поточные ремонты — одну яму засыпать на дороге, одно окно застеклить, один метр линолеума перестелить.





Команда Резниченко переосмыслила распределение средств на ремонты дорог, превратив ремонты в строительство. Каждый год только из бюджета Днепропетровской области выделяют более 1 млрд грн на дороги. Отметим, ни одна другая область не вкладывала столько в дороги.

Огромное количество дорог области, которые не ремонтировались государством вообще — это сельские дороги. А у местных советов на них просто нет денег. Днепропетровская ОГА проанализировала состояние покрытия внутри малых населенных пунктов и ежегодно выделялись деньги на капитальный ремонт более 150 дорог.

Село Старовишневецкое Синельниковского района

КТО СТРОИЛ НОВЫЕ ДОРОГИ

Все дороги Днепропетровской области строили частные компании, которые побеждали в тендерах. Обязательным условием для них стала 5-летняя гарантия на каждый квадратный метр дороги, на каждую построенную трассу.

"Мы первыми отказались полностью от Облавтодора и отдали обслуживание всех трасс в области частным компаниям", — говорит Юрий Голик. Для понимания — государство каждый год тратило по 106 млн грн только на банальное содержание Облавтодора только в одной области.

Дорога Вольное — Гвардейское. Одна из дорог, переданная Днепропетровской ОГА в прошлом году от Укравтодора

В Днепропетровской области все еще можно встретить спецтехнику Облавтодора. Как отметил Юрий Голик, частные компании, которые забрали все дороги в обслуживание, методично закупают технику, обучают людей. Там, где пока не успевают — берут Облавтодор в субподряд, но устраивают ему нормальную приемку по качеству. При этом, количество участков, где работает Облавтодор каждый день уменьшается.

Мало построить новые дороги, важно их сохранить. Поэтому на въездах работают мобильные габаритно-весовые комплексы

ЗАЧЕМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УКРАВТОДОРА И ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ

Покупая услугу содержания дорог у частных компаний, государство не будет параллельно финансировать на 100 миллионов гривен в год их содержание. Это — чистая экономия. А частные компании смогут не простаивать зимой, когда дорожный сезон закончен, а обслуживать построенные ими дороги, давая возможность зарабатывать своим сотрудникам круглогодично. Изменится и качество ямочного ремонта, и уборки дорог. Очевидно, что при использовании новой техники оно возрастет.

Вольное — Гвардейское. Более 20 км непроезжаемого ранее ничего, которое на глазах становится дорогой

По словам Юрия Голика, они ежегодно усложняли квалификационные требования к частным компаниям, которые обслуживали определенные дороги. Основным требованием стало реинвестирование прибыли в себя. То есть строительные компании должны закупать технику, обучать людей, изучать новые технологии. Все эти требования в бизнесу выводят его на новый уровень. И от строительства сельских дорог рано или поздно местные компании перейдут к строительству и ремонту трасс национального значения.

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Команда Резниченко за 4 года показала, что они не только политики, они менеджеры, которые смогли оптимизировать взаимоотношения бизнеса и государственных структур в качественный продукт, который будет служить стране не один год.

Много ли они сделали? Много. В разы больше, чем кем-либо до них. Но должно быть сделано еще в десятки раз больше, чтобы все дороги в стране были идеальными. Реально ли это? Да. За 3-4 года, при грамотном подходе, это можно и нужно сделать.