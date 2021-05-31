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понедельник, 31 мая 2021 22:40

СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке

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СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
В мае Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене. Фото: Reuters

Служба безопасности Украины при президентстве Петра Порошенко возила боевикам на оккупированные территории наличные. Договаривался о поставках угля кум президента РФ Путина, нынешний нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом сообщили журналисты Bihus.infо в новом сюжете под названием "Оккупированный уголь за наши деньги: Прослушка Медведчука 3".

24 декабря 2014 года Медведчук отчитывается Кремлю - Киев готов отправлять наличные. Причем возить ее будет СБУ, которую в то время возглавлял Валентин Наливайченко, говорится в сюжете.

"Я вчера вечером говорил с президентом. Я говорю: послушай, мы с ними рассчитываемся, они часть берут наличными... Вчера еле убедил, в пол второго ночи ушел от него. Ну уже мы решили эту проблему.

Сейчас только проблема вот эта наличка и доставка. Доставку здесь мы обеспечим, потому что первый зампред СБУ работает в моей группе. Он будет обеспечивать до блокпостов. Кассир получает деньги в Мариуполе, в Лисичанске, и сопровождает с охраной до блокпостов. А потом охрана меняется на другую ", - говорит голос, похожий на Медведчука, заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку.

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Об угле Медведчук договаривался с боевиками, сообщают журналисты.

"Придурок с Центрэнерго наш вообще отказывался подписывать. Но сейчас вроде тот дал команду со Львова... Два контракта по Донецку. Вроде тот уже готов подписывать" - говорит В.М Козаку.

Кто этот "тот", который из Львова отдал команды подписать контракты с боевиками? - спрашивают журналисты. В этот день (30 декабря) в Львове президент Порошенко на камеры отдал два вертолета армии. А не на камеры, судя по пленок, отдал команды государственным ТЭС то есть Центрэнерго подписать контракты на оккупированный уголь.

Перед Новым годом 31 декабря 2014-го СБУ повезли кэш боевикам, говорится в сюжете.

- Первый транш аванса доставлен в Донецк. Через час будет в Луганске, - В. М.

На что заместитель председателя правительства РФ отвечает: "Петру Алексеевичу передай большой привет. Поздравления с Новым годом".

Медведчук не только как переговорщик, втюхивал топливо от боевиков. Он строил на этом бизнес, торговался за цену. На Центрэнерго по документам якобы привозили африканский уголь из ЮАР, а на самом деле он было с оккупированных территорий. Привозила уголь фирма с орбиты Медведчука.

За 2014-й, 15-ый и 16-ый года две конторы привезли на государственные электростанции угля минимум на треть миллиарда гривен. Это не чистая прибыль. Но по подсчетам чистой прибыли хватает на телеканал "NewsOne" или "112", говорится в сюжете.

Также по сообщению журналистов Медведчук убеждал руководство РФ шантажировать Украину дефицитом угля.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении нардепам Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

Журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь". В сюжете упоминается, в частности, Порошенко.

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