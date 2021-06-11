Савченко проиграла суд

Киевский апелляционный суд отменил выплату 600 тыс. грн морального ущерба бывшему народному депутату Надежде Савченко. Об этом пишет "Главком".
Она судилась за ее арест и содержание под стражей больше года.
Савченко арестовали 23 марта 2018-го по подозрению в подготовке терактов и посягательстве на жизнь депутатов. За решеткой она находилась почти год - до 15 апреля 2019-го.
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Экс-депутат подала иск в суд с требованием выплатить ей 1,1 млн грн моральной и материальной компенсации за нарушение ее прав во время пребывания под арестом.
В ноябре прошлого года Деснянский районный суд города Киева частично удовлетворил ее иск и постановил выплатить ей 600 тыс. грн морального ущерба. Офис генпрокурора обжаловал это решение.
Апелляционный суд 24 мая удовлетворил эту жалобу и отменил решение суда первой инстанции о выплате компенсации Савченко. По мнению коллегии судей, это дело следует рассматривать в порядке административной, а не гражданской юрисдикции, поскольку истец занимал должность публичной службы, а именно народного депутата, и пытается защитить свои трудовые права.
На внеочередных выборах в июле 2019-го Надежда Савченко баллотировалась в округе №51 в Донецкой области. Там за нее проголосовали восемь избирателей. В ВР она не прошла. Савченко опубликовала фото, на котором жжет в костре агитационную газету со своим изображением.
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