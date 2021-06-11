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пятница, 11 июня 2021 15:36

Савченко проиграла суд

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Савченко проиграла суд
Надежда Савченко попала в Верховную Раду по списку партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Киевский апелляционный суд отменил выплату 600 тыс. грн морального ущерба бывшему народному депутату Надежде Савченко. Об этом пишет "Главком".

Она судилась за ее арест и содержание под стражей больше года.

Савченко арестовали 23 марта 2018-го по подозрению в подготовке терактов и посягательстве на жизнь депутатов. За решеткой она находилась почти год - до 15 апреля 2019-го.

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Экс-депутат подала иск в суд с требованием выплатить ей 1,1 млн грн моральной и материальной компенсации за нарушение ее прав во время пребывания под арестом.

В ноябре прошлого года Деснянский районный суд города Киева частично удовлетворил ее иск и постановил выплатить ей 600 тыс. грн морального ущерба. Офис генпрокурора обжаловал это решение.

Апелляционный суд 24 мая удовлетворил эту жалобу и отменил решение суда первой инстанции о выплате компенсации Савченко. По мнению коллегии судей, это дело следует рассматривать в порядке административной, а не гражданской юрисдикции, поскольку истец занимал должность публичной службы, а именно народного депутата, и пытается защитить свои трудовые права.

На внеочередных выборах в июле 2019-го Надежда Савченко баллотировалась в округе №51 в Донецкой области. Там за нее проголосовали восемь избирателей. В ВР она не прошла. Савченко опубликовала фото, на котором жжет в костре агитационную газету со своим изображением.

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Дата
11
июня

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