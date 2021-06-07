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понедельник, 07 июня 2021 15:48

Санкции против Медведчука обвалили рейтинг ОПЗЖ

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Санкции против Медведчука обвалили рейтинг ОПЗЖ
Никто не хочу голосовать за партию, политики которой работают на врага, говорят социологи. Фото: Reuters

Санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, ударили по рейтингу ОПЗЖ.

"ОПЗЖ получила огромный провал. И тенденция к падению не меняется до сих пор: сначала их рейтинг упал до 15%, сейчас опустились еще - где-то до 13%.

Бойко автоматически получил такое же снижение рейтинга, как и партия. До санкций он имел поддержку примерно на уровне 16%, и спустился примерно до 11-12%", - цитирует директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича "Українська правда"

"Никто не хочет ассоциировать себя и голосовать за партию, в которой один из лидеров работает на врага.

Добавьте сюда еще в марте российские танки на всех границах Украины, то, конечно, ОПЗЖ и ее лидеры теряют поддержку", - говорит социолог.

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Однако социологи отмечают, что среди условного электората бывшей Партии регионов очень широко распространенное явление "спираль умолчания", когда опрашиваемые просто не хотят афишировать своих настоящих симпатий.

"После санкций больше потеряли Бойко и ОПЗЖ. Но это может быть свидетельством не только того, что избиратели отвернулись от этой партии, но и того, что они просто не хотят показывать свои взгляды во время опросов.

Закрытие телеканалов не ведет автоматически к исчезновению пророссийских настроений или похожих идей. Эти же граждане никуда не пропали. Просто сейчас стоит вопрос, куда они перетекут и за кого будут голосовать", - говорит заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

До введения санкций в лидерах было три партии: "Слуга народа", ОПЗЖ и "ЕС". Теперь же партия Бойко/Медведчука стала донором для "Батькивщины" и подтянула ее в лидерскую группу, говорится в публикации.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО.

19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

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Дата
07
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