Салат оливье сорвал подсчет голосов на Закарпатье. Предлагаем рецепт правильного салата

Члены ОИК отравились оливье. Фото: mukachevo.net

Более 10 членов окружной избирательной комиссии №70 в Закарпатской области отравились испорченной пищей. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ДСНС и один наблюдатель.

Председатель ОИК сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане, сообщает Mukachevo.net

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К врачам обратилось всего 6 человек, 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы.

Столько же лечатся дома.

Точно люди не знают чем отравились, подозревают, что оливье. Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.

Как приготовления классический салат оливье

- отварной картофель - 4 шт;

- отварная морковь - 2 шт;

- вареная колбаса "Докторская" или отварное куриное филе - 500 г,

- яйца, сваренные вкрутую - 4 шт;

- соленые (маринованные) огурцы - 4 шт;

- консервированный зеленый горошек;

- соль по вкусу;

- зелень;

- домашний майонез.

Для майонеза нужно:

- яичные желтки - 2 шт;

- оливковое масло - 130 мл;

- горчичный порошок - 0,5 ч л

- сахар - 0,5 ч л,

- соль - 0,5 чайной ложки.

Следует использовать свежие продукты и помните, что срок годности такого салата несколько часов.

На Херсонщине и Кировоградской массово отравились дети. В пансионате "Буревестник" в селе Лазурное отравились 14 детей от 8 до 14 лет.