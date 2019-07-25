Салат оливье сорвал подсчет голосов на Закарпатье. Предлагаем рецепт правильного салата

Более 10 членов окружной избирательной комиссии №70 в Закарпатской области отравились испорченной пищей. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ДСНС и один наблюдатель.
Председатель ОИК сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане, сообщает Mukachevo.net
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К врачам обратилось всего 6 человек, 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы.
Столько же лечатся дома.
Точно люди не знают чем отравились, подозревают, что оливье. Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.
Как приготовления классический салат оливье
- отварной картофель - 4 шт;
- отварная морковь - 2 шт;
- вареная колбаса "Докторская" или отварное куриное филе - 500 г,
- яйца, сваренные вкрутую - 4 шт;
- соленые (маринованные) огурцы - 4 шт;
- консервированный зеленый горошек;
- соль по вкусу;
- зелень;
- домашний майонез.
Для майонеза нужно:
- яичные желтки - 2 шт;
- оливковое масло - 130 мл;
- горчичный порошок - 0,5 ч л
- сахар - 0,5 ч л,
- соль - 0,5 чайной ложки.
Следует использовать свежие продукты и помните, что срок годности такого салата несколько часов.
На Херсонщине и Кировоградской массово отравились дети.
В пансионате "Буревестник" в селе Лазурное отравились 14 детей от 8 до 14 лет.
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