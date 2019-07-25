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четверг, 25 июля 2019 12:02

Салат оливье сорвал подсчет голосов на Закарпатье. Предлагаем рецепт правильного салата

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Салат оливье сорвал подсчет голосов на Закарпатье. Предлагаем рецепт правильного салата
Члены ОИК отравились оливье. Фото: mukachevo.net

Более 10 членов окружной избирательной комиссии №70 в Закарпатской области отравились испорченной пищей. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ДСНС и один наблюдатель.

Председатель ОИК сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане, сообщает Mukachevo.net

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К врачам обратилось всего 6 человек, 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы.

Столько же лечатся дома.

Точно люди не знают чем отравились, подозревают, что оливье. Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.

Как приготовления классический салат оливье

- отварной картофель - 4 шт;
- отварная морковь - 2 шт;
- вареная колбаса "Докторская" или отварное куриное филе - 500 г,
- яйца, сваренные вкрутую - 4 шт;
- соленые (маринованные) огурцы - 4 шт;
- консервированный зеленый горошек;
- соль по вкусу;
- зелень;
- домашний майонез.

Для майонеза нужно:

- яичные желтки - 2 шт;
- оливковое масло - 130 мл;
- горчичный порошок - 0,5 ч л
- сахар - 0,5 ч л,
- соль - 0,5 чайной ложки.

Следует использовать свежие продукты и помните, что срок годности такого салата несколько часов.

На Херсонщине и Кировоградской массово отравились дети.

В пансионате "Буревестник" в селе Лазурное отравились 14 детей от 8 до 14 лет.

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