"Шакалы" - во фракции "слуг" начали выгораживать подсанкционного Дубинского

Дубинский с Деркачем в Верховной Раде. Посольство США назвало Деркача российским агентом. Фото: censor.net

Народный депутат от "Слуга народа" Александр Куницкий заявляет, что "надо дать адекватный ответ" и "усилить" фракцию Александром Дубинским, против которого США ввели персональные санкции. Об этом нардеп написал в Facebook.

"Шакалы пытаются выдавить из политики не только Александра, но и всех нас", - написал "слуга" и пожаловался на так называемых активистов.

Куницкий заявил, что "фракция подставляется и тихо стонет".

"Наши оппоненты стараются нападать на тех, кто может повести за собой своих коллег и формировать правильную повестку дня для законодательного органа в этот непростой исторический период. А мы должны дать этому адекватный ответ", - написал "слуга".

Александр Куницкий на внеочередных выборах в парламенте в позапрошлом году баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Харькове.

Журналисты рассказали, что он имеет приемную в бизнес-центре, что связан с олигархом Игорем Коломойским.

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11 января США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.