Журналисты рассказали, как ряд нардепов связанные с Коломойским

Ряд народных депутатов из "Слуги народа" и группы "Партия "За будущее" получили офисы под приемные в бизнес-центре, связанном с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"

"Слуги" Александр Дубинский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк, от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Тарас Батенко и внефракционный Руслан Требушкин разместили свои приемные в Киеве по адресу Владимирская, 12 - это бизнес-центр "Миллениум", который принадлежит компании "Глобал Эстейтс" с орбиты Коломойского. В этом же бизнес-центре олигарх имел свой офис.

Юристы объясняют, что получение депутатами бесплатных услуг или благ может быть расценено как нарушение закона "О предотвращении коррупции".

Ольга Василевская-Смаглюк, которая указала своими приемными 9 офисов и 2 части холла на 3 разных этажах бизнес-центра, сообщила, что пользуется помещениями на основании договора безвозмездного пользования - ссуды.

Ирина Констанкевич и Тарас Батенко, приемные которых занимают весь 9-ый этаж "Миллениума", предоставили два идентичные ответа: что пользуются помещениями на основании гражданско-правового договора. Но не уточнили, платят ли деньги за аренду и сколько.

Игорь Палица, который указал приемной весь 5 этаж, в декларации за 2019 год отметил, что почти 320 кв. м офисной площади получил от фирмы "Глобал Эстейтс".

Руслан Требушкин также задекларировал безвозмездное пользование офисом на 62 кв м, предоставленным фирмой-владелицей бизнес-центра.

Александр Куницкий, который зарегистрировал приемные в 6 офисах 2 этажей и в части холла "Миллениума" и Александр Дубинский - с 13 офисами и частями холла на 3 этажах в бизнес-центре - на запросы не ответили. Как и в компании "Глобал Эстейтс", которая непосредственно сдает парламентариям офисы в аренду.

"Такие действия народного депутата могут трактоваться как нарушение ограничений относительно получения подарка, - говорит член Общественного совета при НАПК Андрей Билецкий. - Депутат, даже если на безвозмездной основе, получил во временное пользование офисное здание, которое другие рядовые граждане Украины не могут получить по тем же условиями. Можем говорить о предоставлении определенных льгот или услуг по более низкой рыночной цене. Такие действия могут рассматриваться как административное правонарушение".

Чтобы это установить, НАПК должно было начать проверку - но недавним решением Конституционного суда их, среди прочего, лишили таких полномочий.

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Коломойский сообщил журналистам, что здание бизнес-центра ему не принадлежит и офиса там он уже не имеет. А на уточнение, как он может объяснить, что ряд депутатов получили безвозмездно квадратные метры в "Миллениуме", ответил, что это "совпадение".

Учредителями фирмы-владелицы бизнес-центра "Глобал Эстейтс" есть 4 оффшорные компании. Основателем одной из них - "Палладиум Интервест" - является кипрская "Мариголд Траст Компани". Эта же фирма долгое время была владельцем акций других 4 кипрских компаний, которые являются учредителями "Синтез Ойл". Фирма входит в неформальную группу компаний Одесской нефтеперевалки, которую в профильных СМИ связывают с группой "Приват".

Статус общественной приемной депутата затрудняет проведение правоохранителями потенциальных обысков и других следственных действий - для этого надо получать согласование лично генерального прокурора, объясняют журналисты.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Решение принял по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее". Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.