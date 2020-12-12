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суббота, 12 декабря 2020 19:48

Журналисты рассказали, как ряд нардепов связанные с Коломойским

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Ряд народных депутатов из "Слуги народа" и группы "Партия "За будущее" получили офисы под приемные в бизнес-центре, связанном с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"

"Слуги" Александр Дубинский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк, от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Тарас Батенко и внефракционный Руслан Требушкин разместили свои приемные в Киеве по адресу Владимирская, 12 - это бизнес-центр "Миллениум", который принадлежит компании "Глобал Эстейтс" с орбиты Коломойского. В этом же бизнес-центре олигарх имел свой офис.

  Юристы объясняют, что получение депутатами бесплатных услуг или благ может быть расценено как нарушение закона "О предотвращении коррупции".
Юристы объясняют, что получение депутатами бесплатных услуг или благ может быть расценено как нарушение закона "О предотвращении коррупции".

Ольга Василевская-Смаглюк, которая указала своими приемными 9 офисов и 2 части холла на 3 разных этажах бизнес-центра, сообщила, что пользуется помещениями на основании договора безвозмездного пользования - ссуды.

Ирина Констанкевич и Тарас Батенко, приемные которых занимают весь 9-ый этаж "Миллениума", предоставили два идентичные ответа: что пользуются помещениями на основании гражданско-правового договора. Но не уточнили, платят ли деньги за аренду и сколько.

Игорь Палица, который указал приемной весь 5 этаж, в декларации за 2019 год отметил, что почти 320 кв. м офисной площади получил от фирмы "Глобал Эстейтс".

Руслан Требушкин также задекларировал безвозмездное пользование офисом на 62 кв м, предоставленным фирмой-владелицей бизнес-центра.

Александр Куницкий, который зарегистрировал приемные в 6 офисах 2 этажей и в части холла "Миллениума" и Александр Дубинский - с 13 офисами и частями холла на 3 этажах в бизнес-центре - на запросы не ответили. Как и в компании "Глобал Эстейтс", которая непосредственно сдает парламентариям офисы в аренду.

"Такие действия народного депутата могут трактоваться как нарушение ограничений относительно получения подарка, - говорит член Общественного совета при НАПК Андрей Билецкий. - Депутат, даже если на безвозмездной основе, получил во временное пользование офисное здание, которое другие рядовые граждане Украины не могут получить по тем же условиями. Можем говорить о предоставлении определенных льгот или услуг по более низкой рыночной цене. Такие действия могут рассматриваться как административное правонарушение".

Чтобы это установить, НАПК должно было начать проверку - но недавним решением Конституционного суда их, среди прочего, лишили таких полномочий.

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Коломойский сообщил журналистам, что здание бизнес-центра ему не принадлежит и офиса там он уже не имеет. А на уточнение, как он может объяснить, что ряд депутатов получили безвозмездно квадратные метры в "Миллениуме", ответил, что это "совпадение".

Учредителями фирмы-владелицы бизнес-центра "Глобал Эстейтс" есть 4 оффшорные компании. Основателем одной из них - "Палладиум Интервест" - является кипрская "Мариголд Траст Компани". Эта же фирма долгое время была владельцем акций других 4 кипрских компаний, которые являются учредителями "Синтез Ойл". Фирма входит в неформальную группу компаний Одесской нефтеперевалки, которую в профильных СМИ связывают с группой "Приват".

Статус общественной приемной депутата затрудняет проведение правоохранителями потенциальных обысков и других следственных действий - для этого надо получать согласование лично генерального прокурора, объясняют журналисты.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Решение принял по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее".

Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности.

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