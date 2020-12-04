Садовый четвертый раз принял присягу мэра Львова

Андрей Садовый принял присягу председателя Львовской объединенной территориальной громады. Это сделал на заседании горсовета в пятницу.

Также приняли присягу депутаты от фракций "Самопомощь" и "Голос", которые не присутствовали на первом заседании горсовета, сообщает "Интерфакс-Украина".

Автор: zaxid.net

"Каждый, кто пришел служить обществу от каждой партии, имел много обещаний. Мы обещали навести порядок с транспортом в городе, усилить отрасль медицины, мы говорили о порядке в строительной отрасли и я хочу верить, что в этом зале мы все будем лоббистами граждан, а не строительных компаний", - сказал он.

Андрей Садовый во 2-м туре выборов председателя Львовской ОТГ выиграл выборы у Олега Сынютки от "Европейской солидарности", набрав более 62% голосов. Садовый стал мэром Львова четвертый раз подряд.

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После победы на выборах мэра Львова Андрей Садовый заявлял, что в городе отдельные силы собираются узурпировать власть - экстренным заседанием горсовета.