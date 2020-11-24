Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти

После победы на выборах мэра Львова Андрей Садовый заявил, что в городе отдельные силы собираются узурпировать власть - экстренным заседанием горсовета.

Садовый сообщил, что городская избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3 декабря на 24 ноября.

"Хотя предварительно та же ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести присягу и депутатов, и городского председателя одновременно. Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов", - заявил Садовый и добавил: горсовет "в таком полулегитимном состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря-и.о. городского председателя, заместителей, членов исполкома, председателей комиссий и т.д., принимать любые другие решения - бюджет, имущественные вопросы и др. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городскому председателю".

Во вторник часть депутатов Львовского городского совета собралась на первое заседание сессии, сообщает ZAXID.NET

Фракции "ЕС", "Варты" и "Свободы" собрались в сессионном зале. "Самопомощ" и "Голос" заявили, что не будут участвовать в заседании сессии. Председательствует на сессии руководитель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий.

В зале еще не установлена электронная система для голосования. Кресла в зале должны установить до 24 ноября, поэтому депутаты работают стоя. Также на первое заседание сессии не пришел никто из представителей духовенства.

Представители 3 фракций руками проголосовали за создание временного президиума, который будет управлять сессиями горсовета и составлять повестку дня до избрания городского председателя.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak

Садовый заявил, что решение провести заседание пролоббировали в "ЕС". "Проиграв выборы городского председателя, местные дельцы решили захватить власть подковерными, ночными "мутками", - написал мэр в Facebook.

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На выборах мэра Львова во втором туре 22 ноября победил действующий городской председатель Андрей Садовый. Сообщалось, что по результатам оцифровки 98% протоколов за Садового проголосовали 61,5% избирателей, за кандидата от "ЕС", бывшего председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютку - 36,1%. Результаты выборов мэра ТИК еще не объявила.