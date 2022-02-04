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пятница, 04 февраля 2022 17:00

"Съезд показал, что "УДАР Виталия Кличко" может стать центром объединения политсил" - политолог

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&quot;Съезд показал, что &quot;УДАР Виталия Кличко&quot; может стать центром объединения политсил&quot; - политолог
Политолог Вадим Карасев: "Очень вероятно, что в ближайшее время именно "УДАР" станет центром объединения политсил в Украине". Фото: www.dsnews.ua

Виталий Кличко возвращается в большую политику. Это продемонстрировал съезд "УДАРа". И очень вероятно, что в ближайшее время именно "УДАР" станет центром объединения политсил в Украине.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook.

"Съезд УДАРа продемонстрировал, что Кличко возвращается в большую политику. Кличко выступил с инициативой созвать Национальный форум единства. Также на съезде представили экономический план партии и выдвинули кандидатом на 206 округ секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако. Но политика – это не только содержание, но и форма. Форма тоже была соблюдена: внушительный список иностранных политиков, приславших свои видео-обращения (Дональд Туск, Элмар Брок, Карл Нехаммер). Но главное – гости съезда из украинских политиков: Порошенко, Рудык из "Голоса", представители "Батькивщины" (Тимошенко не смогла по состоянию здоровья)", - написал Карасев.

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Эксперт пришел к заключению, что "УДАР" скоро станет центром объединения политсил в Украине.

"Похоже, что в украинской политике развернулась борьба: кто перетянет Кличко на свою сторону. Так или иначе на это намекал каждый выступающий гость. Сам же Кличко в своем выступлении четко заявил: на выборы "УДАР" пойдет сам. То есть ни к кому присоединяться он не собирается. Это понятно. Но это не исключает момента, когда присоединяться будут уже к нему. И здесь все может быть очень интересно: очень вероятно, что в ближайшее время именно "УДАР" станет центром объединения политсил в Украине", - заявил Карасев.

"В целом Кличко возвращается в большую политику. И этим съездом он продемонстрировал серьезность своих намерений", - резюмировал политолог.

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Дата
04
февраля

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