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четверг, 19 декабря 2019 11:57

Рынок земли: в "Слуге народа" сомневаются в голосовании до Нового года

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Автор: Gazeta.ua
  Законопроект предусматривает открытие рынка земли с октября 2020-го
Законопроект предусматривает открытие рынка земли с октября 2020-го

Верховная Рада вряд ли успеет до нового года принять закон об открытом рынке земли.

Об этом в кулуарах парламента сказал "слуга народа" Александр Качура.

"Я сомневаюсь, что состоится голосование в этом году. Это мое личное мнение, это не позиция фракции. Когда я выходил в 8:30 утра из комитета, рассматривалась 200-ая правка. Всего поправок в этот законопроект более 4 000 Председатель комитета дает выступить каждому, кто подавал правки. Но вместо конструктивных предложений мы слышим лозунги и угрозы... Думаю, процесс затянется. Он займет несколько недель", - сказал Качура.

Он предположил, что Верховная Рада может сделать следующую неделю сессионной. Но "пока таких планов не было".

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. К этому мораторий на продажу земли ежегодно продолжали.

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить предельное количество земли для одного человека или компании с 200 тыс. гектаров до 10 тыс.

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