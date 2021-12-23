"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий

Путин в стиле антиукраинской пропаганды заявил об "исторических территориях".

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал украинский Донбасс "частью России" и заявил, что Украина готовит военную операцию.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

Сначала Путин назвал Революцию достоинства "кровавым госпереворотом" и сказал об "исторических российских территориях" в Украине.

Оккупацию Россией Крыма назвал "взял под защиту".

Об украинском Донбассе заявил, что "при организации Советского Союза в 22-24 годах не мыслил себя иначе, как частью России".

"Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Засунули туда исторические территории. Мы вынуждены были что-то делать в 2014 году и так возник кризис, который сегодня развивается", - сказал президент страны-агрессора.

Путин заявил, что Украина готовит новую военную операцию на Донбассе и вспомнил о пятом президенте Петре Порошенко.

"Я лично уговаривал Порошенко - только не военная операция. Да-да. И начал. Результат - окружение, потери и Минские соглашения", - сказал и назвал соглашения "единственно возможные".

"Не хотят исполнять", - заявил. Также упомянул о законе "О коренных народах Украины", заявив, что "объявили русских, проживающих на их собственной территории не коренным народом".

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"Потом о языке. Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории", - сказал.

"Нам говорят: война, война, война. Создается впечатление, что может готовят третью военную операцию и нас предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте людей. Вмешайтесь, будете защищать - вот такие новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", - заявил.

"Вторым вариантом" Путин назвал создание на Донбассе "антироссии".

"С постоянным накачиванием оружием, промыванием мозгов населению. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем. И по Крыму. "Крымскую платформу" зачем поддержали? Толкают и туда тоже. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, когда долбанут", - сказал.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.