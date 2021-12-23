"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 279
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1476
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2241
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4221
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
8
3
6
11
12
&quot;Вы за это голосовали?&quot; - сети гудят о &quot;слуге народа&quot; Галушко
"Вы за это голосовали?" - сети гудят о "слуге народа" Галушко
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Видео
Все видео
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1593
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1053
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 855
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 12:30

"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий

1 Комментировать
&quot;Русских выдавливают&quot; - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий
Путин в стиле антиукраинской пропаганды заявил об "исторических территориях".

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал украинский Донбасс "частью России" и заявил, что Украина готовит военную операцию.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

Сначала Путин назвал Революцию достоинства "кровавым госпереворотом" и сказал об "исторических российских территориях" в Украине.

Оккупацию Россией Крыма назвал "взял под защиту".

Об украинском Донбассе заявил, что "при организации Советского Союза в 22-24 годах не мыслил себя иначе, как частью России".

"Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Засунули туда исторические территории. Мы вынуждены были что-то делать в 2014 году и так возник кризис, который сегодня развивается", - сказал президент страны-агрессора.

Путин заявил, что Украина готовит новую военную операцию на Донбассе и вспомнил о пятом президенте Петре Порошенко.

"Я лично уговаривал Порошенко - только не военная операция. Да-да. И начал. Результат - окружение, потери и Минские соглашения", - сказал и назвал соглашения "единственно возможные".

"Не хотят исполнять", - заявил. Также упомянул о законе "О коренных народах Украины", заявив, что "объявили русских, проживающих на их собственной территории не коренным народом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев

"Потом о языке. Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории", - сказал.

"Нам говорят: война, война, война. Создается впечатление, что может готовят третью военную операцию и нас предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте людей. Вмешайтесь, будете защищать - вот такие новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", - заявил.

"Вторым вариантом" Путин назвал создание на Донбассе "антироссии".

"С постоянным накачиванием оружием, промыванием мозгов населению. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем. И по Крыму. "Крымскую платформу" зачем поддержали? Толкают и туда тоже. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, когда долбанут", - сказал.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 16569
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12816
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11745
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 10485
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8703
Политика
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков" Просмотров: 117
В Европарламенте сделали заявление о деле против Порошенко
В Европарламенте сделали заявление о деле против Порошенко Просмотров: 81
Адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд
Адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд Просмотров: 252
СМИ рассказали, чем закончилось желание Минфина считать деньги украинцев до 1995 года
СМИ рассказали, чем закончилось желание Минфина считать деньги украинцев до 1995 года Просмотров: 675
Обматерил полицейского - плати: в МВД придумали наказание
Обматерил полицейского - плати: в МВД придумали наказание Просмотров: 432
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Голосов: 287
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть