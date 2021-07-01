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четверг, 01 июля 2021 17:31

Приняли закон о коренных народах

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Верховная Рада приняла закон "О коренных народах Украины". Документ поддержали 325 депутатов.

Проголосовали все фракции и группы - "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", "Партия "За будущее" и "Доверие".

Ноль голосов "За" - прокремлевская ОПЗЖ.

Автор: zn.ua
 

"Принятие проекта акта позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины", - говорится в объяснительной записке, сообщает ZN.UA.

Законопроект определяет, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Согласно документу, коренными народами Украины являются:

крымские татары;

караимы;

крымчаки.

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Документ предоставляет коренным народам и их представителям коллективное и индивидуальное право: полное владение всеми правами человека и основными свободами, изложенными в:

Уставе Организации Объединенных Наций;

Всеобщей декларации прав человека;

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и в международных договорах;

Конституции и законах Украины.

Документ определяет гарантии коренных народов по правовой защите от любых действий, направленных на:

лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей;

выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме;

разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Среди основополагающих прав коренных народов документ гарантирует им культурные, образовательные, языковые и информационные права, а также право на устойчивое развитие.

Документ также предусматривает определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов.

В прошлую субботу в Украине отмечали День крымскотатарского флага. Флаг развернули на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" на админгранице с оккупированным Россией Крымом.

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