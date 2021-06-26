Сегодня в Украине отмечают День крымскотатарского флага.

В субботу флаг развернули на контрольно-пропускном пункте "Чонгар", что на админгранице с оккупированным Россией Крымом.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил граждан.

Он сообщил, что сегодня в 15 часов в Киеве стартует автопробег по улицам Киева. Автопробег стартует на проспекте Победы, маршрут пройдет через бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинский, Дружбы народов, мост Патона, Днепровскую набережную, Южный мост, Надднепрянское шоссе, бульвар Дружбы народов и финиширует на Крещатике.

В 17.30 с улицы Крещатик начнут хода - вынос большого крымскотатарского флага, которая завершится на Майдане Независимости.

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"Мы будем рады всем, кто присоединится к шествию по Крещатику с огромным крымскотатарским флагом.

Конечно, мы ожидаем всех крымских людей, которые лишены вследствие российской оккупации Крыма жить дома - политзаключенных, вырванных из российских тюрем, журналистов, раскрывающих миру правду о российско-украинской войне, представителей волонтерских и общественных организаций, чья деятельность направлена ​​скорейшему освобождению Крыма от российских оккупантов

Мы будем особенно рады участию в ходе крымских и крымскотатарских участников боевых действий", - написал Чубаров в Facebook

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова опубликовала фото поднятия флага у здания МИД.

"Горжусь тем, что крымские татары по-настоящему становятся частью украинской нации.

Актов такого единения много. Испытания для моей страны - оккупацию Крыма 2014 года - мы прошли вместе. Под двумя флагами. Уже семь лет они раздражают оккупанта. Но только в таком союзе мы восстановим наше национальное достоинство и ценность цивилизованных правил мироустройства. Слава Украине!", - написала заместитель министра.

В Офисе президента Владимира Зеленского сегодня напомнили об утвержденной Стратегии деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Этот документ среди прочего предусматривает восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа", - сообщили.

"Восстановление прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины станет настоящим проявлением исторической справедливости. Будем делать все возможное для этого!", - сообщает ОП.

Также праздник отмечают в постоянном представительстве Украины при ООН.

"Коллективы Постоянного представительства Украины при ООН и Генерального консульства Украины в Нью-Йорке совместно с председателем Совета при Мировом Конгрессе Украинцев по вопросам ООН Андреем Добрянским, а также представительницей Меджлиса крымскотатарского народа в США Айлой Баккали почтили День крымскотатарского флага", - сообщают.

Руководители институтов ЕС приедут на саммит Крымской платформы, который состоится в августе. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.