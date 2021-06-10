На саммит Крымской платформы съедутся много высокопоставленных чиновников со всего ЕС

Скоро состоится саммит Крымской платформы. Фото: Обозреватель

Руководители институтов ЕС приедут на саммит Крымской платформы.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель примут участие в работе саммита Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, сообщил Управляющий директор по России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности Михаэль Зиберт на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Также на мероприятии ожидается Ангела Меркель с немецкой делегацией и делегация от правительства Нидерландов.

Эмине Джапарова обратила внимание Управляющего директора критическую ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму и призвала ЕС применить против представителей российской оккупационной "администрации" Глобальный правозащитный режим санкций.

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Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ вызовам растущих усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.