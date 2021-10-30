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суббота, 30 октября 2021 19:49

Руководитель Офиса президента Ермак набрал 3,3 млн грн кредита, его заместитель одолжил почти 10 млн

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Чиновники в своих декларациях указывают не только на доходы, но и на финансовые обязательства – кредиты, заемные средства.

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский одолжил 4 млн грн - с начала 2019 года.

У министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруського с начала прошлого года есть кредит на 1,54 млн грн, из которых уплатил 384 тыс.

У жены министра цифровой трансформации Михаила Федорова есть задолженность по оплате перелета на €10,4 тыс.

 

У руководителя ОП Андрея Ермака 3,3 млн грн кредита, из которых выплатил 687 тыс. У его заместителя Андрея Смирнова ссуда на 9,8 млн грн.

У заместителя руководителя ОП Игоря Брусила – кредит на 175 тыс. грн, у заместителя Юлии Свириденко кредит мужа на 467 тыс. грн.

У главы Ровенской ОГА Виталия Коваля поручительство на полмиллиона гривен и 29 тыс. грн исполнительного сбора.

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Среди руководителей областных госадминистраций обязательства по договорам страхования есть у председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко (104 тыс. грн и 1,1 тыс.).

За женой главы Киевской ОГА Василия Володина значится заем на 850 тыс. грн. У главы Черновицкой ОГА Сергея Осадчука есть кредитный лимит на 19 тыс. грн, а за главой Кировоградской ОГА Марией Черной закреплены два кредита – на 75 тыс. и 402 тыс. грн.

Среди городских голов финобязательства задекларировал мэр Львова Андрей Садовый: кредит на 408 тыс. грн у его жены.

У мэра Хмельницкого Александра Симчишина кредит на 364 тыс. грн, из которых выплатил 295 тыс.

У Черниговского городского головы Владислава Атрошенко ссуда на 7,3 млн грн и договор купли-продажи на 6 млн.

Руководители прокуратур ездят на Lexus, Range Rover и BMW, а судьи – на Toyota и Honda.

С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию.

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