Руководитель Офиса президента Ермак набрал 3,3 млн грн кредита, его заместитель одолжил почти 10 млн

Чиновники в своих декларациях указывают не только на доходы, но и на финансовые обязательства – кредиты, заемные средства.

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский одолжил 4 млн грн - с начала 2019 года.

У министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруського с начала прошлого года есть кредит на 1,54 млн грн, из которых уплатил 384 тыс.

У жены министра цифровой трансформации Михаила Федорова есть задолженность по оплате перелета на €10,4 тыс.

У руководителя ОП Андрея Ермака 3,3 млн грн кредита, из которых выплатил 687 тыс. У его заместителя Андрея Смирнова ссуда на 9,8 млн грн.

У заместителя руководителя ОП Игоря Брусила – кредит на 175 тыс. грн, у заместителя Юлии Свириденко кредит мужа на 467 тыс. грн.

У главы Ровенской ОГА Виталия Коваля поручительство на полмиллиона гривен и 29 тыс. грн исполнительного сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат

Среди руководителей областных госадминистраций обязательства по договорам страхования есть у председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко (104 тыс. грн и 1,1 тыс.).

За женой главы Киевской ОГА Василия Володина значится заем на 850 тыс. грн. У главы Черновицкой ОГА Сергея Осадчука есть кредитный лимит на 19 тыс. грн, а за главой Кировоградской ОГА Марией Черной закреплены два кредита – на 75 тыс. и 402 тыс. грн.

Среди городских голов финобязательства задекларировал мэр Львова Андрей Садовый: кредит на 408 тыс. грн у его жены.

У мэра Хмельницкого Александра Симчишина кредит на 364 тыс. грн, из которых выплатил 295 тыс.

У Черниговского городского головы Владислава Атрошенко ссуда на 7,3 млн грн и договор купли-продажи на 6 млн.

Руководители прокуратур ездят на Lexus, Range Rover и BMW, а судьи – на Toyota и Honda. С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию.