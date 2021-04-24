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суббота, 24 апреля 2021 19:48

Lexus, Range Rover, BMW: на каких авто ездят прокуроры

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Автомобили руководителей прокуратур показали в инфографике. Ее опубликовал портал "Слово і діло"

Больше всего автомобилей у руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера. Ему принадлежит Toyota Camry 2018-го, Land Rover Range Rover 2017-го и ВАЗ 2005 года выпуска. Его жена ездит на новенькой Toyota Rav4.

Четыре авто в семьи председателя Черкасской областной прокуратуры. Александр Воронин задекларировал KIA Picanto 2007-го, два Mitsubishi Outlander 2007 и 2020 годов, Nissan Almera 2007 года.

 

Председатель Кировоградской облпрокуратуры Владимир Твердохлиб задекларировал Lexus RX350 2018 года выпуска, Toyota Camry 2007-го и Honda CR-V 2008-го.

Три авто также у руководителя Полтавской облпрокуратуры Антона Столитнего: BMW Х5 2012-го, BMW Х3 2018 и Subaru Forester 2011 выпуска.

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Руководитель Сумской облпрокуратуры Алексей Тубелец задекларировал три автомобиля. Он арендует Toyota Land Cruiser 2020-го, а в собственности его жены Mercedes-Benz GLE 2017-го и багги Polaris 2014-го.

Не оказалось авто у руководителя Ровенской облпрокуратуры Андрея Рудницкого и Тернопольской облпрокуратуры Андрея Мыколайчука. При этом декларации у чиновников не бедные - есть недвижимость, сбережения наличными и на банковских счетах.

С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию.

97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

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