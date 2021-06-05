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суббота, 05 июня 2021 19:48

От Toyota до BMW: какие авто декларируют судьи

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Судьи декларируют автомобили марок Toyota, Honda, BMW. Инфографику опубликовал портал "Слово і діло"

Александр Тупицкий, назначение которого председателем Конституционного суда указом отменил президент Владимир Зеленский, задекларировал лишь один автомобиль, и то в собственности жены - BMW X6 2012 года выпуска.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская владеет KIA Niro 2017 года, а ее муж - прицепом ХТР.

 

Среди председателей апелляционных судов больше всего авто в собственности семьи председателя Житомирского апелляционного суда Юрия Жизневского. Лично ему принадлежат Toyota LC 150, Nissan Micra, Toyota LC 200, ЛуАЗ-967 Фаэтон, ГАЗ-69 Фаэтон и ВАЗ-2121. У его жены в собственности Toyota RAV-4 и Volkswagen Pointer.

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По три автомобиля задекларировали председатели Винницкого, Запорожского, Ивано-Франковского, Львовского, Николаевского, Кропивницкого и Сумского апелляционного судов.

Вообще нет авто в декларации председателя Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач.

Руководители прокуратур ездят на Lexus, Range Rover и BMW.

С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию.

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Дата
05
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