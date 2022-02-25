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пятница, 25 февраля 2022 09:28

Россию в очередной раз сравнили с нацистами

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Россию в очередной раз сравнили с нацистами
Путина называют нацистом.

Российские ракетные удары по Киеву - это нападение на нацистской Германии в годы Второй мировой войны

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ужасные российские ракетные удары по Киеву. В последний раз наша столица переживала нечто подобное в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия.

Украина победила зло и победит это. Остановите Путина. Изолировать Россию. Разорвать все связи. Выгнать Россию отовсюду", - написал глава МИД в Twitter.

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Президент США Джо Байден заявил о "полном разрыве" в отношениях с РФ на фоне российской агрессии против Украины.

25 февраля враг стрелял по Киеву ракетами. От ракеты оккупантов загорелась девятиэтажка в Дарницком районе.

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