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четверг, 24 февраля 2022 22:11

Байден заявил о разрыве в отношениях с Россией

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Байден заявил о разрыве в отношениях с Россией
Президент США Джо Байден заявил о разрыве отношений с РФ. ФОТО: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил о "полном разрыве" отношений с Россией

Об этом он сказал во время обращения к американцам в Вашингтоне, сообщают РИА Новости.

"На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути", - заявил Байден.

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В результате атак российской армии погибли 57 украинцев. 169 ранены, - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

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