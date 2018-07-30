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понедельник, 30 июля 2018 13:09

Россия не хочет границы с Украиной - Яценюк

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Россия не хочет границы с Украиной - Яценюк
Кремль в стиле Геббельса дискредитирует все украинские проекты, говорит бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Фото: УНІАН

Россия пытается испортить имидж проекта "Стена", потому что не хочет иметь границу с Украиной.

Об этом заявил бывший премьер-министр Арсений Яценюк в интервью "Радіо Свобода"

"Москва открыто не хочет иметь границу между Украиной и Россией. Поэтому Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект", - заявил он.

Экс-премьер отметил, что проект "Стена" является успешным.

"Это часть одного из крупнейших достижений правительства после Майдана и усилий всего украинского народа: восстановление обороноспособности страны", - заявил он.

Яценюк назвал ложными, "в стиле Геббельса", обвинения его в организации любых неправомерных действий, подпитывающих "пропаганду Кремля".

"Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли (а расследованию придется это доказать в суде), каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?" - спросил он.

Экс-премьер утверждает: его детище сумело прекратить контрабанду и незаконную миграцию, а также помогло Украине обеспечить безвизовый режим с ЕС и заложить основу для возможного членства в НАТО.

"Наши партнеры всегда давали понять, что Украина должна построить надежную границу с Россией", - сказал Яценюк.

На сегодняшний день проект стены охватывает лишь небольшую часть 2300-километровой восточной границы Украины с Россией. Он состоит из 170 километров траншей, 72 километров ограждения, 165 километров патрульной дороги, 19 км наземной полосы, оборудованной сейсмическими датчиками для обнаружения движения объектов весом более 60 килограммов, и четыре пограничные посты с 17-метровыми сторожевыми башнями, оснащенными камерами наблюдения и тепловизорами, пишет СМИ.

Существует также и 20-километровый участок заграждений и траншей в Луганской области южнее.

Пограничник из Гоптовки Оксана Иванец признает, что стена не выдержит российского наступления, но считает, что не в этом ее суть.

"Она дает нам время организовать первую линию обороны, пока мы ждем прибытия Вооруженных сил", - объяснила служащая.

"Они (критики проекта. - Gazeta.ua) должны понимать, что по ту сторону - агрессор. Мы должны держать Россию подальше", - говорит пограничник.

Пограничники почти ежедневно видят мужчин в военной форме с российской стороны, иногда на бронетранспортерах.

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В августе прошлого года правоохранители задержали 6 чиновников по подозрению в хищении государственных средств, выделенных на проект "Стена".

Среди задержанных были должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков.

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Дата
30
июля

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