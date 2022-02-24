РФ запретила своим самолетам пролетать возле Украины

Российская Федерация закрыла воздушное пространство вдоль границы Украины.
Россия выдала соответствующее предупреждение NOTAM для авиации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.
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РФ запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.
Страна-агрессор Российская Федерация признала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками". Путин изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".
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