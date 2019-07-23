"Регионалка" Бондаренко пролетела на выборах

В свое время Бондаренко голосовала за "диктаторские законы 16 января".

"Регионалка" Елена Бондаренко проиграла выборы в округе на Николаевщине.

На округе № 131 посчитали 100% протоколов.

Выдвиженец "Слуги народа" Артем Черноморов получил 42,84% голосов. Бондаренко, которая выдвигалась от "Оппоблока" - 7,75%.

Елена Бондаренко - одна из тех, кто голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Список 54 кандидатов в нардепы опубликовали общественные наблюдатели.

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По предварительным результатам выборов в Верховную Раду уже в 83 из 199-ми мажоритарных округах определены победители. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народу". Выигрывают в 57-ми округах.