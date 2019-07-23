Выборы по мажоритарке: назвали первых 83 победителя

По предварительным результатам выборов в Верховную Раду уже в 83 из 199-и мажоритарных округах определены победители.
Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народу". Выигрывают в 57-округах.
Из 83 победителей 22 кандидата - самовыдвиженцы, 4 представителя "Опозиційний блок" и по одному кандидату от "Голос", "Опозиційна платформа - За життя", "Свобода" и партии "Єдиний Центр", остальные кандидаты - от "СН ", пишет "РБК-Україна"
Пока только в Донецкой, Закарпатской и Хмельницкой областях нет кандидатов-победителей от "СН". Подсчет голосов продолжается.
Победители по округам
Киев
212 округ - Максим Перебийнис ( "Слуга народа")
213 округ - Артем Дубнов ( "Слуга народа")
215 округ - Богдан Яременко ( "Слуга народа")
216 округ - Леся Забуранная ( "Слуга народа")
217 округ - Марьяна Безуглая ( "Слуга народа")
218 округ - Дмитрий Гурин ( "Слуга народа")
219 округ - Николай Тищенко ( "Слуга народа")
221 округ - Анна Пуртова ( "Слуга народа")
222 округ - Роман Грищук ( "Слуга народа")
Винницкая область
14 округ - Ирина Борзова ( "Слуга народа")
16 округ - Геннадий Вацак (самовыдвижение)
Волынская область
20 округ - Вячеслав Рублов ( "Слуга народа")
22 округ - Игорь Палица (самовыдвижение)
Днепропетровская область
26 округ - Кирилл Нестеренко ( "Слуга народа")
28 округ - Юрий Мисягин ( "Слуга народа")
30 округ - Анна Лычман ( "Слуга народа")
31 округ - Владимир Захарченко ( "Слуга народа")
36 округ - Роман Каптелов ( "Слуга народа")
37 округ - Дмитрий Шпенов (самовыдвижение)
38 округ - Владислав Бородин ("Слуга народа")
Донецкая область
45 округ - Муса Магомедов ( "Оппозиционный блок")
46 округ - Федор Христенко ( "Оппозиционная платформа - За жизнь")
48 округ - Максим Ефимов (самовыдвижение)
51 округ - Александр Ковалев (самовыдвижение)
57 округ - Вадим Новинский ( "Оппозиционный блок")
58 округ - Сергей Магера ( "Оппозиционный блок")
60 округ - Дмитрий Лубинец (самовыдвижение)
Житомирская область
62 округ - Игорь Герасименко ( "Слуга народа")
63 округ - Богдан Кицак ( "Слуга народа")
Закарпатьска область
68 округ - Роберт Хорват (самовыдвижение)
69 округ - Виктор Балога (партия Единый Центр)
71 округ - Валерий Лунченко (самовыдвижение)
72 округ - Василий Петевка (самовыдвижение)
Запорожская область
74 округ - Геннадий Касай ( "Слуга народа")
75 округ - Роман Соха ( "Слуга народа")
76 округ - Евгений Шевченко ( "Слуга народа")
77 округ - Сергей Штепа ( "Слуга народа")
79 округ - Юлия Яцык ( "Слуга народа")
80 округ - Сергей Минько (самовыдвижение)
Ивано-Франковская область
83 округ - Оксана Савчук ( "Свобода")
85 округ - Эдуард Прощук ( "Слуга народа")
88 округ - Андрей Иванчук (самовыдвижение)
Киевская область
91 округ - Олег Дунда ( "Слуга народа")
Кировоградская область
99 округ - Александр Дануца ( "Слуга народа")
103 округ - Олег Варонько ( "Слуга народа")
Луганская область
106 округ - Алексей Кузнецов ( "Слуга народа")
112 округ - Сергей Вельможный (самовыдвижение)
Львовская область
117 округ - Ярослав Рущишин ( "Голос")
120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвижение)
124 округ - Юрий Камельчук ( "Слуга народа")
Николаевская область
131 округ - Артем Черноморов ( "Слуга народа")
Одесская область
134 округ - Олег Колев ( "Слуга народа")
136 округ - Александр Горенюк ( "Слуга народа")
140 округ - Сергей Колебошин ( "Слуга народа")
143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвижение)
Полтавская область
146 округ - Юрий Шаповалов (самовыдвижение)
147 округ - Олег Кулинич (самовыдвижение)
149 округ - Константин Касай ( "Слуга народа")
151 округ - Максим Березин ( "Слуга народа")
Ровенская область
152 округ - Александр Ковальчук ( "Слуга народа")
154 округ - Александр Аликсийчук ( "Слуга народа")
155 округ - Виктор Мьялик (самовыдвижение)
Сумская область
160 округ - Игорь Молоток (самовыдвижение)
Тернопольская область
163 округ - Андрей Богданец ( "Слуга народа")
164 округ - Игорь Васильев ( "Слуга народа")
165 округ - Иван Чайковский (самовыдвижение)
167 округ - Владимир Гевко ( "Слуга народа")
Харьковская область
168 округ - Мария Мезенцева ( "Слуга народа")
169 округ - Александр Куницкий ( "Слуга народа")
170 округ - Андрей Одарченко ( "Слуга народа")
172 округ - Юрий Здебский ( "Слуга народа")
173 округ - Александр Бакумов ( "Слуга народа")
175 округ - Евгений Пивоваров ( "Слуга народа")
176 округ - Дмитрий Шенцев ( "Оппозиционный блок")
177 округ - Дмитрий Любота ( "Слуга народа")
178 округ - Александр Литвинов ( "Слуга народа")
181 округ - Дмитрий Микиша ( "Слуга народа")
Хмельницкая область
188 округ - Сергей Лабазюк (самовыдвижение)
Черкасская область
194 округ - Любовь Шпак ( "Слуга народа")
198 округ - Сергей Рудик (самовыдвижение)
199 округ - Сергей Нагорняк ( "Слуга народа")
Черновицкая область
201 округ - Елена Лис ( "Слуга народа")
202 округ - Максим Заремский ( "Слуга народа")
203 округ - Георгий Мазурашу ( "Слуга народа")
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брат кума Путина не проходит в Раду
ЦИК обработала 90,89% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу.
Партия "Слуга народу" набирает 43,10%.
Комментарии