Разведчики собрали досье на каждого "вагнеровца" - Турчинов

Досье на "вагнеровцев" собрали украинские разведчики. Фото: portal.lviv.ua

Украинские разведчики собрали досье на каждого из наемников российской ЧВК "Вагнер", задержание которых готовилось в Украине.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Турчинову передали секретные данные украинские разведчики, потому что опасались, что эту информацию уничтожат.

"Год назад ко мне обратились офицеры и передали документы, которые они боялись, будут просто уничтожены. Наши разведчики собрали колоссальный массив материалов! Досье на каждого убийцу, воевавшего на нашей территории", – рассказал Турчинов.

Он показал папку с документами в прямом эфире, где собраны доказательства военных преступлений.

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"Они создали виртуальную частную военную кампанию и всех желающих получить высокие деньги за границей они вербовали. И говорили: "Докажите, что вы умеете воевать! Докажите, что вы убивали людей! Докажите!". Это вербовщики. И они (наемники – Ред.) сами отдавали свои заслуги, свои приказы, свои военные билеты. Писали, как убивали, сколько они убивали. В том числе были люди, которые сбивали украинские самолеты", – сказал Турчинов.

Одним из ценных доказательств является награда боевика по фамилии Харитонов. "Харитонов. Один из этих боевиков. Награда "За заслуги перед Отечеством". Убивать украинцев – это в России заслуги перед Отечеством. Подписана президентом Путиным награда", – рассказал Турчинов.

"Это и ответственность политического руководства России за войну в Украине, за убийства украинцев. Безусловно, эти материалы - очень ценные, и их хотели уничтожить", - добавил экс-секретарь СНБО.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе. У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк. В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.