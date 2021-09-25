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суббота, 25 сентября 2021 01:46

Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах

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Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
Разумков: Закон надо было принимать более профессионально и подготовлено. Фото: пресс-служба ВР

В парламенте состоялась "вольная деятельность" депутатов при принятии закона об олигархах. Так считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На самом деле, что сейчас происходит? Действительно, это коллизия. Но решение Верховной Рады принято. Если мы говорим о том, что вчера происходило в Раде - это отдельная дискуссия, потому что такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады", - заявил Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Закон надо было принимать более профессионально и подготовлено с соблюдением норм Регламента, считает он.

"Это не сокращенная процедура. Такой процедуры нет. Это не 119 статья (Регламента ВР), это комбинация двух статей - 119 и 45... И это была "вольная деятельность" коллег, запустивших этот процесс. У меня глубокое убеждение, что это было направлено на то, чтобы свести народных депутатов с правильного пути, - ввести их в заблуждение", - подчеркнул Разумков.

"Те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, - не поддержали такую процедуру. Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать", - сказал глава ВР.

При голосовании за закон было допущено очень много ошибок, считает он.

"То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, когда не приглашались даже авторы правок на заседания комвтетов - это и привело к тому, что мы сегодня... должны проговаривать процедуру, как это произошло... и параллельно с этим мы тормозим этот процесс", - отметил спикер.

Он добавил, что сегодняшняя дискуссия о "процедуре" не способствует запуску антиолигархической реформы.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

За проголосовали 279 народных депутатов.

Поддержали фракции "Слуга народа" (229), "Голос" (11), группы "Партия "За будущее" (18) и "Доверие" (15), а также шесть внефракционных депутатов.

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