Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"

5 сотен бюллетеней не учли, говорят наблюдатели. Фотоколаж: suspilne.media

Вчера на избирательном округе № 87, где выбирали народного депутата, окружная комиссия пересчитывала голоса. Об этом сообщило движение "Чесно".

"Разрыв между Василием Вирастюком и Александром Шевченко уже не 749 голосов, как было до этого, а 422. Напоминаем, что клоны оттащили около 500 голосов", - напомнили наблюдатели.

На сайте ЦИК информации о сокращении разрыва еще нет.

Ранее суд признал незаконным решение ОИК об отмене результатов выборов на 5 участках. Именно поэтому на заседании ОИК в среду пересчитала результаты голосования, и внесла изменения в итоговый протокол.

Однако, до сих пор не найдено около 500 бюллетеней. Согласно первым протоколам с мокрыми печатями - эти голоса были за кандидата Шевченко. Бюллетени загадочно исчезли перед повторным подсчетом голосов в начале апреля. И этот пересчет суд признал незаконным.

Эти бюллетени не учли в финальных результатах по 87 округу, потому что никто не знает, где они есть.

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Представители Шевченко сообщили, что будут оспаривать в судах даже этот протокол ОИК, поскольку не согласны с тем, что не учтены в подсчете пропавшие бюллетени.

В то же время, большинство членов ОИК придерживается мнения, что физически они пропавших бюллетеней не видели, так что не могут признать первые протоколы УИК.

Но суд говорит, что перерасчет был незаконным, соответственно те пачки с бюллетенями вообще не должны были распаковывать. Замкнутый круг. И пока за пропавшие бюллетени и перерывы в непрерывном заседании никто не ответил, сообщает "Чесно".

Подсчет затягивали несколько суток подряд и противоправно объявляли перерыв в заседании, хотя по закону заседание ОИК является непрерывным. А значит, никто не имел права оставлять бюллетени без присмотра и делать перерывы, во время которых бюллетени как испарились, говорят наблюдатели.

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. Центральная избирательная комиссия возобновляла подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". Подсчет голосов комиссия завершила на 8-е сутки. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 31,25%, Шевченко - 29,69%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,86%. "ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - заявил председатель ЦИК Олег Диденко.