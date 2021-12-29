Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы

Янукович с сыном сбежали в РФ. Фото: Reuters

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование завладения бывшим президентом Виктором Януковичем и его сыном Александром резиденцией "Межигорье".

Об этом бюро сообщило в среду, 29 декабря.

Действия экс-президента квалифицируют по уголовным статьям – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Александру Януковичу инкриминируют присвоение и отмывание доходов, полученных преступным путем.

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По данным следствия, в 2002-13 годах Янукович со своим сыном завладел 104,61 га земли, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межгорье" и домом №123-а по улице Межигорской в селе Нови Петривцы.

Сегодня адвокатам Януковичей открыли материалы уголовного производства для ознакомления. Далее обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд.

Обоим грозит от 7 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. С момента побега экс-президента и его сына в Российскую Федерацию в 2014 году и до декабря 2019-го дело расследовала Генеральная прокуратура.

25 августа следователь судья ВАКС разрешил заочное расследование (in absentia) по Януковичам, что позволило завершить следствие. Обеим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Объекты на территории резиденции "Межигорье" передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Конкурс на управление комплексом, где жил Янукович, планировали провести весной. 24 января 2019-го Оболонский райсуд города Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.