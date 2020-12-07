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понедельник, 07 декабря 2020 13:02

Что будет с "Межигорьем", где жил Янукович

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Что будет с &quot;Межигорьем&quot;, где жил Янукович
Офис генерального прокурора не передал НАБУ все материалы по "Межигорье". Фото: "Схемы: коррупция в деталях"

Конкурс на управление комплексом "Межигорье", где жил лишенный звания президента Виктор Янукович, могут провести весной. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Виталий Сыгыдын.

Пока не все части комплекса переданы в управление Агентства. Это не позволяет начать поиск управляющего, сказал чиновник "Радіо Свобода"

Сейчас имуществом фактически занимается общественная организация согласно постановлению прокурора от 2016 года.

"Нам передано не все имущество, которое входит в комплекс. "Межигорье" расположено на площади 170 гектаров, а в управление АРМА передан земельный участок размером 1,7 гектара. То есть 1% от всей территории комплекса.

АРМА передано большинство зданий, но не зеленые насаждения, которые являются очень дорогостоящими. Они, по сути, составляют неотъемлемую часть комплекса.

Мы рассматриваем "Межигорье" не отдельными частями, отдельно - "Хонка", здание для вспомогательного персонала, вертолетная площадка вместе с ангаром - они не могут функционировать отдельно. Это весь комплекс, и этот комплекс мы должны сохранить в его целостности. Вместо этого много бесхозного имущества, которым сейчас никто не сможет законно управлять - не описаны газоны, другие элементы ландшафта, заборы, там очень многое", - рассказал Сыгыдын.

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Процедуру инвентаризации не могут завершить без доступа ко всем материалам досудебного расследования. Не все из этих материалов Офис генерального прокурора передал Национальному антикоррупционному бюро, которое ведет дело о "Межигорье".

"Без доступа ко всем материалам досудебного расследования, которые еще не передано от Офиса генерального прокурора в НАБУ, это сделать юридически нельзя. Но мы постоянно в диалоге со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и НАБУ. Ожидаем, когда им передадут все эти материалы, и мы фактически начнем инвентаризацию.

После этого будет также обращение в суд, чтобы определить статус иного имущества, входящего в комплекс, но не арестовано и не передано АРМА. Этот процесс достаточно длительный. Как только мы этот процесс закончим, можно будет проводить отбор управляющего на этот актив, как целостный и уникальный комплекс", - сказал чиновник.

"Я очень надеюсь, чтобы в конце зимы - весной мы объявили проведение конкурса (по отбору управляющего. - Gazeta.ua)", - заявил чиновник.

"Межигорье" - бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 по 2014 годы.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014-го. С тех пор живет в России.

24 января 2019 года Оболонский райсуд города Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

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