Рада изменит график работы во время выборов - Разумков

Разумков рассказал о графике работы Рады. Фото: НВ

Верховная Рада начнет выполнять свои прямые функции, но изменит график работы.

Это несмотря на то, что значительная часть народных депутатов будет задействована в предвыборной кампании на местных выборах, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова".

"Две последние недели перед выборами и неделю после - это будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября мы будем работать в пленарном режиме, рассмотрим большую часть тех законопроектов, которые предложили", - пояснил он.

Верховная Рада начнет работу 1 сентября в 12:00.

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