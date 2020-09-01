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вторник, 01 сентября 2020 04:14

Рада изменит график работы во время выборов - Разумков

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Рада изменит график работы во время выборов - Разумков
Разумков рассказал о графике работы Рады. Фото: НВ

Верховная Рада начнет выполнять свои прямые функции, но изменит график работы.

Это несмотря на то, что значительная часть народных депутатов будет задействована в предвыборной кампании на местных выборах, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова".

"Две последние недели перед выборами и неделю после - это будет работа в регионах. В сентябре и в начале октября мы будем работать в пленарном режиме, рассмотрим большую часть тех законопроектов, которые предложили", - пояснил он.

Верховная Рада начнет работу 1 сентября в 12:00.

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Центральная избирательная комиссия объявила, что избирательный процесс в Украине стартует уже с 5 сентября 2020 года.

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