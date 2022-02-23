Рада дополнительно выделила на безопасность и оборону 23 млрд

 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5184
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 531
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1566
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 3114
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 801
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 5409
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 819
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3978
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10468
Фото
Все фото
60
5
3
11
17
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
Видео
Все видео
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 5535
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3420
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2376
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2421
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1107
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 19:13

Рада дополнительно выделила на безопасность и оборону 23 млрд

  Комментировать
Рада дополнительно выделила на безопасность и оборону 23 млрд
Решение поддержали все фракции и группы. Фото: Министерство обороны

Верховная Рада выделила дополнительные 23 млрд грн на оборону.

За это проголосовали 345 депутатов, сообщает Gazeta.ua.

Поддержали все фракции и группы.

Министерству обороны выделили 16 млрд, МВД - 6 млрд, Главному управлению разведки - 587 млн.

Еще 500 млн - на восстановление водоснабжения в Донецкой области, областным бюджетам Донетчины и Луганщины - по 100 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT

Также Министерству финансов выделили 3 млрд грн на обслуживание государственного долга.

Источник - увеличение доходов от НДС на ввезенные в Украину товары.

23 февраля Верховная Рада разрешила Кабинету Министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.

В марте зарплаты украинским военнослужащим повысят на 30%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада дополнительно выделила на безопасность и оборону 23 млрд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Начали массовую вакцинацию детей от смертельной болезни

Самое читаемое
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 19593
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 17505
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 14887
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ Просмотров: 14472
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в &quot;черный&quot; список
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список Просмотров: 13986
Политика
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
60
 Просмотров: 5193
Верховная Рада перешла в режим чрезвычайного положения
Верховная Рада перешла в режим чрезвычайного положения Просмотров: 873
Чрезвычайное и военное – это совершенно разные правовые режимы – Николай Беззубенко
Чрезвычайное и военное – это совершенно разные правовые режимы – Николай Беззубенко Просмотров: 495
Перед введением чрезвычайного положения Раду "заминировали"
Перед введением чрезвычайного положения Раду "заминировали" Просмотров: 774
Раду готовят к работе в условиях чрезвычайного положения
Раду готовят к работе в условиях чрезвычайного положения Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
4
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
3
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
Голосов: 1909
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть