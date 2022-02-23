Рада дополнительно выделила на безопасность и оборону 23 млрд

Решение поддержали все фракции и группы. Фото: Министерство обороны

Верховная Рада выделила дополнительные 23 млрд грн на оборону.

За это проголосовали 345 депутатов, сообщает Gazeta.ua.

Поддержали все фракции и группы.

Министерству обороны выделили 16 млрд, МВД - 6 млрд, Главному управлению разведки - 587 млн.

Еще 500 млн - на восстановление водоснабжения в Донецкой области, областным бюджетам Донетчины и Луганщины - по 100 млн грн.

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Также Министерству финансов выделили 3 млрд грн на обслуживание государственного долга.

Источник - увеличение доходов от НДС на ввезенные в Украину товары.

23 февраля Верховная Рада разрешила Кабинету Министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону. В марте зарплаты украинским военнослужащим повысят на 30%.