В марте зарплаты военных возрастут – правительство

Военно-морские силы Украины тренируются на юге. Фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA

В марте зарплаты украинским военнослужащим повысят на 30%.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Gazeta.ua.

"В этом году заложили в бюджет беспрецедентное финансирование сектора безопасности и обороны. Значительно повысили программы финансирования армии и модернизации вооружения. Готовим дополнительные шаги для увеличения финансирования.

Так, уже в марте повысим выплаты для военных Вооруженных сил на 30%", - сказал премьер.

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Также Шмыгаль пообещал "полноценное финансирование" системы территориальной обороны.

"Которая уже становится еще одной линией защиты Украины. Уважаемые украинцы, верьте в свою армию и в свое государство", - заявил глава правительства.

В декабре президент Владимир Зеленский поручил правительству усовершенствовать систему денежного довольствия военных. А 14 февраля поручил на 20% повысить зарплаты Нацгвардии и Госпогранслужбе.