Военным поднимут минимальную зарплату - Зеленский подписал указ

Военным повысят зарплату. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим.

Кабинету министров поручено усовершенствовать систему денежного довольствия военных, сообщает Офис президента.

Согласно указу, правительство должно обеспечить с 2023 года минимальное денежное довольствие военным на уровне не менее двухкратного размера минимального размера заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года. Нововведение не затрагивает военнослужащих срочников.

Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

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По состоянию на сегодня открытой угрозы со стороны России в отношении Украины нет. "Отдыхайте спокойно, празднуйте. Мы не видим прямой угрозы для нашего государства", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.