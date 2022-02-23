Правительству разрешили перераспределять средства в оборону

Верховная Рада разрешила Кабинету министров перераспределять средства на национальную безопасность и оборону.
Соответствующий закон парламент принял в среду. Внесли изменения в Бюджетный кодекс.
Проголосовали 355 народных депутатов.
Поддержали все фракции и группы, в частности, ОПЗЖ.
Правительству разрешили перераспределять средства на три месяца.
В условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения расходов на национальную безопасность и оборону.
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В среду бюджетный комитет согласовал выделение дополнительных 26,5 млрд грн на безопасность и оборону.
Министерству обороны планируют выделить дополнительные 16 млрд, МВД - 6,1 млрд, Главному управлению разведки - 600 млн, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Также выделят Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям по 100 млн и 500 млн грн субвенции.
"Источник - увеличение доходов от НДС на ввезённые в Украину товары.
Также в бюджет вносится грант от ЕС на 90 млн евро, средства от него пойдут на обслуживание государственного долга Украины", - сообщил.
Совет национальной безопасности и обороны будет обращаться к парламенту ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.
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