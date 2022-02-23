СНБО согласовал введение чрезвычайного положения по всей Украине

Решение вызвано передвижением возле границ российской военной техники, пояснил Данилов. Фото: РНБО

Верховную Раду будут просить ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Gazeta.ua.

ЧС предлагают ввести на 30 дней. Решение должен утвердить парламент сегодня.

"На всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской областей, введут чрезвычайное положение.

Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местных властей, будут принимать решения", - заявил он.

Уточнил - в Донецкой и Луганской областях есть отдельный режим. "Там чрезвычайное положение не введут. Оно там действует с 2014 года", - объяснил Данилов.

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По словам чиновника, может быть ограничено движение транспорта, дополнительный его осмотр.

"Это может быть проверка документов у физических лиц. В зависимости от территорий будут принимать усиленные или смягченные меры для обеспечения безопасности нашей страны", - рассказал.

Секретарь СНБО упомянул о приграничных территориях с РФ и Беларусью.

"Вы знаете, что там проходят учения, передвижение их военной техники. Поэтому для того, чтобы предотвратить эти вещи, мы приняли решение о введении чрезвычайного положения", - сказал он.

"Еще раз подчеркиваю - на нашей жизни он почти никак не отразится радикально. Никто не будет кого-то кошмарить, но обеспечение безопасности - наша обязанность", - добавил секретарь СНБО.

Военное положение в Украине введут в случае необходимости, заявил Данилов.

23 февраля президент Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов.