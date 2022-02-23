Призыв в особый период: какие гарантии имеют работники-резервисты

О призыве резервистов в особый период президент Украины Владимир Зеленский объявил в видеообращении вечером 22 февраля. Речь идет о гражданах оперативного резерва. Соответствующий указ подписал сегодня. Срок службы - не больше одного года.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Я как верховный главнокомандующий Вооруженными силами, подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет исключительно о гражданах оперативного резерва", - сказал Зеленский.

Президент 23 февраля издал приказ о призыве резервистов на военную службу в особый период.

Призывать будут резервистов от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы - один год.

Кого именно призвали на военную службу сейчас и какие у них льготы и гарантии, разъясняет работодателям "Дебет-кредит".

Кто такие резервисты

Резервисты - лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Сейчас есть два пути прохождения службы в военном резерве:

• по контракту, то есть добровольно (в мирное время и в особый период);

• в обязательном порядке - служба в военном оперативном резерве (на особый период).

С принятием закона №1357 появилась возможность призыва для резервистов без объявления общей мобилизации.

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Гарантии для работников-резервистов

1. При реорганизации предприятий и сокращении их должны увольнять последними.

2. Дополнительные гарантии в содействии трудоустройству. Предоставляется в течение шести месяцев после окончания или прекращения службы.

3. Предоставление молодежи первого рабочего места. Трудоспособной молодежи от 15 до 28 лет после увольнения с военной службы предоставляется первое рабочее место сроком не менее двух лет.

4. Отпуск полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на первый год. Предоставляется уволенным после прохождения военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев. Без учета времени переезда к месту жительства.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении службы в военном резерве Вооруженных мил Украины. Соответствующий указ №59/2022 опубликован на сайте главы государства.