Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

Нардепы решили, что фиктивное предпринимательство не является уголовно наказуемым.

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по уменьшению давления на бизнес, что также предусматривает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

"За" проголосовали 347 нардепа.

Законопроект исключает статью, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) для прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет, пишет "Інтерфакс-Україна"

Также документом повышается размер сумм неуплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей для привлечения к ответственности.

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Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов начал борьбу за вежливое обслуживание. В Facebook он предложил налоговикам, которые хамят клиентам, написать заявления и прекратить работу в ведомстве.